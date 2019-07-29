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      Конкурс дитячого малюнку від "Укрлендфармінгу" зібрав кошти на лікування важкохворих дітей

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      Конкурс дитячого малюнку від "Укрлендфармінгу" зібрав кошти на лікування важкохворих дітей

      Один з найбільших європейських агрохолдингів, група компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, провів традиційний вже конкурс дитячого малюнку для дітей співробітників компанії. Зібрані від продажу робіт кошти підуть на лікування важкохворих дітей.

      "Укрлендфармінг" започаткував і успішно реалізує профорієнтаційну програму для дітей та юнацтва – "Світ аграрних професій". Програма спрямована на популяризацію сільськогосподарських професій у підростаючого покоління, пише видання "Обозреватель". Серед її основних заходів – "День маленького фермера". Традицією для "Укрлендфармінгу" є і щорічний конкурс дитячого малюнку для дітей співробітників. Тематика малюнків кожного року різна. Цьогорічна тема – "Українське село майбутнього".

      Конкурс малюнку був започаткований "Укрлендфармінгом" сім років тому, щоб розвивати творчі здібності дітей та включати в процес творчості самих працівників – батьків, знайомити з агровиробництвом та аграрними професіями, розвивати зацікавленість до роботи та до життя в селі. "Метою даного конкурсу є популяризація аграрного бізнесу, села, ознайомлення дітей з агровиробництвом, з аграрними професіями. Цього року в нашому регіональному управлінні до конкурсу долучилося 53 дитини, а з усіх підприємств "Укрлендфармінгу" ми отримали понад 120 малюнків", – розповіла Світлана Горовенко, керівник відділу кадрів ТОВ "Західна агровиробнича компанія", що входить до групи "Укрлендфармінг". Переможцями цього року стали Мар’яна Головатчик (категорія до 5,5 років), Дмитро Реворук (категорія до 8 років), Альона Немитова (категорія від 9 років). Усі учасники конкурсу отримали подарунки та грамоти від групи компаній "Укрлендфармінг".

      Профорієнтаційні заходи – це лише невелика частка з того, що роблять підприємства "Укрлендфармінгу" для сільських громад. "Ми працюємо з великою кількістю пайовиків – понад 30 тисяч. Це наші партнери, з якими ми працюємо, виплачуємо орендну плату й виконуємо соціальні угоди. На сьогодні підприємством "ЗАВК" виділено 2,5 млн грн, з них на школи й садочки вже витратили 800 тисяч. Також робимо дитячі майданчики, допомагаємо нашим пайовикам", – розповів директор ТОВ "ЗАВК" з групи компаній "Укрлендфармінг" Віталій Войтко. Також агрохолдинг підтримує і важкохворих дітей пайовиків. Художній проект не виключення. Кожен співробітник "Укрлендфармінгу" має змогу придбати вподобаний малюнок. Зібрані кошти направляють на допомогу дітям.

      Соціально відповідальні підприємства холдингу "Укрлендфармінг" комплексно підтримують освітні заклади в тих 22 областях, де працюють: закуповують будматеріали для ремонтів приміщень, нові меблі, здійснюють спеціальне облаштування класів згідно вимог державної програми "Нова українська школа" тощо. Турбота про благоустрій населених пунктів і добробут місцевих жителів, про нагальні потреби підростаючого покоління є одним з основних принципів "Укрлендфармінгу" у співпраці із сільськими громадами на території його присутності.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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