Керівник департаменту охорони праці "Метінвесту" висловив подяку всім учасникам і фіналістам конкурсу, а також інституту за роботу над досягненням основної мети – здоров'я і безпеку співробітників на підприємствах.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" здобула перемогу в конкурсі Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM) в категорії "Програма змін року".

Як передає УНІАН, відповідна онлайн церемонія фіналу конкурсу та оголошення переможців відбулася 8 жовтня.

Керівник департаменту охорони праці "Метінвесту" Павло Окара після оголошення переможця в категорії "Програма змін року" висловив подяку всім учасникам конкурсу і фіналістам за високий рівень представлених програм і стандартів промислової безпеки, лідерство і наполегливість у досягненні головної мети – здоров'я і безпека співробітників на підприємствах.

Від імені всієї команди "Метінвесту" хочу подякувати всім учасникам конкурсу, всім фіналістам. Дуже дякую міжнародному інституту за цю можливість представити й поділитися своїм досвідом і у відповідь дізнатися та отримати новий. Дякую ще раз з України,

– сказав Окара.

Також участь у конкурсі взяли: Multiplex Middle East, PepsiCo, Quinn Industrial Holdings, TJ Transport, Healthcare rm та інші.

Як повідомлялося раніше, "Метінвест" увійшов до трійки фіналістів конкурсу Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM). Компанія представила дорожню карту з охорони праці та промислової безпеки та перші результати її впровадження у 2019, що дозволило опинитися серед найкращих в категорії "Програма змін року".