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Коноплянка хоче перейти в клуб з чемпіонату Іспанії

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Євген Коноплянка може перейти в "Еспаньйол"
Євген Коноплянка може перейти в "Еспаньйол"

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Іспанії.

Футболіст хоче покинути "Шальке" і шукає варіанти, куди перейти. Батько Євгена Коноплянки, який є його агентом, запропонував послуги свого сина іспанському "Еспаньйолу".

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Каталонський клуб наразі вивчає можливість такого трансферу, але ще не контактував з "Шальке" щодо гравця збірної України, повідомляє ведучий радіо Tiempo de Espanyol Хав'єр де Аро.

Повідомляється, що Коноплянка незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує в "Шальке" і з радістю прийняв би пропозицію з Ла Ліги.

Нагадаємо, Коноплянка вже виступав в Прімері за "Севілью" в сезоні 2015/16 і початку 2016/17, за яку провів 48 матчів, забив вісім голів і зробив сім асистів.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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