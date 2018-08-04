Коноплянка травмувався на тренуванні, але відновиться до початку сезону

Український футболіст "Шальке" Євген Коноплянка зазнав травми під час тренування.

Під час заняття Євген зіткнувся з партнером по команді, після чого не зміг продовжити тренування. Коноплянка покинув поле тримаючись за ліве стегно.

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Офіційний сайт клубу проінформував, що півзахисник встигне відновитися до старту сезону чемпіонату Німеччини 2018/19.

Нагадаємо, що в минулому сезоні на рахунку Коноплянки 27 поєдинків в Бундеслізі, в яких йому вдалося відзначитися 4 голами і 5 гольовими передачами.

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