Коноплянка травмувався на тренуванні, але відновиться до початку сезону
Український футболіст "Шальке" Євген Коноплянка зазнав травми під час тренування.
Під час заняття Євген зіткнувся з партнером по команді, після чого не зміг продовжити тренування. Коноплянка покинув поле тримаючись за ліве стегно.
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Офіційний сайт клубу проінформував, що півзахисник встигне відновитися до старту сезону чемпіонату Німеччини 2018/19.
Нагадаємо, що в минулому сезоні на рахунку Коноплянки 27 поєдинків в Бундеслізі, в яких йому вдалося відзначитися 4 голами і 5 гольовими передачами.
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Джерело: 24 Канал
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