Коноплянка вийде у стартовому складі "Шальке" на матч Кубка Німеччини
Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини розпочне з перших хвилин.
Головний тренер "Шальке" Доменіко Тедеско випустив українського вінгера Євгена Коноплянку в стартовому складі на матч Кубка Німеччини проти лідера другої Бундесліги "Кельна".
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Зазначимо, що матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
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Джерело: 24 Канал
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