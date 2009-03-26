"Конституція порядку"

У Раді консультуються, як змінити систему виборів Президента.

У Верховній Раді зараз ідуть активні консультації лише на одну тему - як змінити Конституцію, щоб запровадити обрання Президента у парламенті. Про це заявив народний депутат Анатолій Гриценко, презентуючи у Львові проект "Конституції змін". Допускати такого не можна - переконує нардеп. Навпаки , треба зміцнити президентську владу - Глава держави сам повинен формувати та очолювати Уряд, щоб зняти протистояння між різними центрами впливу. Нагальні зміни до Конституції Анатолій Гриценко поділив на 3 категорії.Анатолій Гриценко (народний депутат, лідер го "Громадянська позиція"): "Посилення центральної виконавчої влади тим шляхом, яким я сказав - обраний народом Президент сам формує уряд, сам відповідає за його діяльність, 2 - реальне зміцнення місцевого самоврядування і 3 наприклад - це посилення прав людини в ключових сферах".Якщо чинний Парламент не зможе внести системних зміни до Конституції, він не повинен існувати - вважає Анатолій Гриценко. І пропонує відновити діяльність робочої групи з підготовки змін до основного закону, яка , хоч і анонсована , реально не працює.