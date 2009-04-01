Конституція від Президента

Парламент поки не взяв до розгляду проект нового основного закону.

Верховна Рада поки не взяла до розгляду проект нової Конституції, запропонований Президентом як невідкладний. Водночас деякі депутати вже вивчили пропозиції глави держави і констатують: у президентського варіанту основного закону немає у Верховній Раді жодних шансів. Зокрема, бютівець Микола Томенко називає пропозиції Віктора Ющенка президентсько-олігархічною республікою. Крім того, віце-спікер зауважує - все написане в Конституції від Президента суперечить тому, що він напередодні декларував з парламентської трибуни. Зокрема, за депутатами зберігається недоторканність, колишні президенти стають довічними сенаторами верхньої палати Національних зборів, а діючий глава держави взагалі має необмежені повноваження.Микола Томенко (заступник голови Верховної Ради): “Президент у нас реальний керівник уряду, він може зупинити будь-яке рішення Кабінету Міністрів, Президент фактично очолює судову систему, оскільки він суддів всіх судів, за виключенням Верховного суду і Вищого спеціалізованого, призначає та звільніє за поданням Вищої ради юстиції. Президент самостійно, згідно проекту Конституції призначає Генерального прокурора за пропозицією сенату, а звільняє самостійно”.Тим часом в Секретаріаті Президента вірять у гарне майбутнє цього проекту основного закону країни і розпочинають регіональний тур з популяризації президентських конституційних пропозицій.Ігор Попов (заступник глави Секретаріату Президента): “Присутні тут планують виїжджати в регіони вже найближчим часом. Планують зустрічатися з науковцями, з депутатами місцевих рад, з тими, хто в першу чергу розуміється на тому, що треба змінити в системі влади України, для того, щоб провести з ними широкі громадські дискусії”.Зазначимо, зміни до Конституції може ухвалити лише Верховна Рада голосами трьохсот депутатів. Відтак, політологи зазначають - жодні промо-тури регіонами президентському варіанту Конституції не допоможуть, якщо главі державі не вдасться заручитися підтримкою парламентарів.