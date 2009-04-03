18:22
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Конституції бути?

15:46, 3 квітня 2009 330

Нова Конституція, запропонована Президентом України, не на часі, вважають у Євросоюзі.

Так, за словами віце-президента Європарламенту Марека Сівеця, який перебуває із візитом у Києві, основний закон, запропонований Віктором Ющенком, не вирішить проблему відсутності політичної єдності в країні. Переписування Конституції, як і оголошення дочасних виборів - не вихід, якщо у політиків немає бажання співпрацювати та шукати компроміс.Марек Сівець (віце-президент Європарламенту): “Якщо Президент пропонує Конституцію на останньому році свого терміну, я не вважаю її ефективною. Тому що з ким і для кого відбуватимуться ці зміни? Хто їх підтримає? Три відсотки, що підтримують Президента Ющенка? Тож це буде предметом штучного обговорення під час президентської компанії, і я впевнений - це не ключове рішення для президентської кампанії”.Зазначимо, серед основних змін, запропонованих у проекті нового основного закону України - двопалатний парламент. Проте Верховна Рада поки не взяла до розгляду проект Конституції. Критика депутатів стосувалася того, що деякі з положень суперечать одне одному, ідея реформування Верховної Ради не нова та зберігається недоторканність депутатів. Не сподобався українським парламентарям і перелік повноважень Президента, які на перший погляд урізає нова Конституція. Однак, є приховані, зазначають вони, які повністю компенсують те, що глава держави втрачає право пропонувати кандидатури Міністрів оборони та закордонних справ і припиняти акти уряду, які регулюють економічні питання у разі їхньої неконституційності.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 158
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
137
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2961
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1334
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 483
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук