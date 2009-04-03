Конституції бути?

Нова Конституція, запропонована Президентом України, не на часі, вважають у Євросоюзі.

Так, за словами віце-президента Європарламенту Марека Сівеця, який перебуває із візитом у Києві, основний закон, запропонований Віктором Ющенком, не вирішить проблему відсутності політичної єдності в країні. Переписування Конституції, як і оголошення дочасних виборів - не вихід, якщо у політиків немає бажання співпрацювати та шукати компроміс.Марек Сівець (віце-президент Європарламенту): “Якщо Президент пропонує Конституцію на останньому році свого терміну, я не вважаю її ефективною. Тому що з ким і для кого відбуватимуться ці зміни? Хто їх підтримає? Три відсотки, що підтримують Президента Ющенка? Тож це буде предметом штучного обговорення під час президентської компанії, і я впевнений - це не ключове рішення для президентської кампанії”.Зазначимо, серед основних змін, запропонованих у проекті нового основного закону України - двопалатний парламент. Проте Верховна Рада поки не взяла до розгляду проект Конституції. Критика депутатів стосувалася того, що деякі з положень суперечать одне одному, ідея реформування Верховної Ради не нова та зберігається недоторканність депутатів. Не сподобався українським парламентарям і перелік повноважень Президента, які на перший погляд урізає нова Конституція. Однак, є приховані, зазначають вони, які повністю компенсують те, що глава держави втрачає право пропонувати кандидатури Міністрів оборони та закордонних справ і припиняти акти уряду, які регулюють економічні питання у разі їхньої неконституційності.