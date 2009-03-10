Контрабанда

Контрабандні цигарки вартістю близько півтора мільйона гривень виявили прикордонники на Закарпатті.

Це найбільша партія тютюнових виробів на яку натрапили у цих краях. 800 ящиків цигарок різних марок українського виробництва знаходились на складі, що розташувався на приватній фермі у селі Дякове Виноградівського району. У випадку їх реалізації прибуток контрабандистів міг скласти півмільйона доларів. Склад виявили під час перевірки ймовірних місць зберігання тютюнових виробів для подальшого їх переправлення через кордон.Олександр Крук (підполковник Мукачівського прикордонного загону): “Під час огляду закинутих будівель було виявлено цигарки, вони були підготовлені до передачі закордон незаконно”.Зазначимо, що тютюн є найпоширенішим видом контрабанди у Закарпатті.