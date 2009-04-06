Контрабанда тютюну

У вантажівці виявили понад 246 тисяч пачок контрабандних цигарок.

Рекордну партію тютюнової контрабанди затримали у закарпатському пункті пропуску через кордон “Дякове”. Понад 246 тисяч пачок цигарок вартістю майже 2 мільйони гривень виявили у вантажівці з причепом, якою керував громадянин Румунії. Вантаж за документами проходив, як деревостружкові плити. Однак серед плит ДСП прикордонники виявили не задекларовані цигарки “Честерфілд” вітчизняного виробництва.Едуард Стеблюк (прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону): “Останнім часом контрабандисти різні місця схованок використовують. Так як я казав нещодавно перевозили в балках дерев’яних, в паливних баках перевозять, в запасних колесах, роблять подвійні стелі в транспортних засобах”.Напередодні у пункті пропуску “Ужгород” за контрабанду цигарок автомобіля позбувся ще один іноземець - громадянин Швеції. У “Фіаті” швед заховав 600 блоків цигарок.