Про це в етері "Суспільне. Студія" розповів пресофіцер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов, повідомляє 24 Канал. Бійці провели штурм та відбили кілька ворожих позицій.

Успішна операція ЗСУ біля Торецька

До операції долучився спеціальний батальйон "Шквал", сформований із колишніх ув'язнених, які мобілізувалися до лав української армії.

Наші підрозділи, зокрема батальйон "Шквал", дуже добре себе проявили на тактичному рівні. Їхні дії дозволили вирівняти лінію фронту та покращити наші позиції,

– зазначив Алхімов.

За словами пресофіцера, російські війська продовжують штурмувати піхотними групами та активно використовують дрони для розвідки й ураження українських позицій.

Штурмують невеликими групами по 5 – 8 осіб, особливо вночі. Водночас їхня артилерія працює постійно – вогонь майже не затихає,

– розповів Алхімов.

Євген Лхімов наголосив, що основний акцент ворог робить на використанні дронів, щоб ускладнити дії українських військових.

До слова, на трьох напрямках Сходу України наступають три угруповання росіян – "Центр", "Південь" та "Схід", загалом близько 150 тисяч військових.

Водночас росіяни зосередили близько 70 тисяч військових на Покровському, 35 – 36 тисяч на Курахівському та понад 40 тисяч на Времівському напрямках.