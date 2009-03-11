Контроль пом'якшили
20:01, 11 березня 2009 298
Перший віце-прем’єр Олександр Турчинов - більше не відвідуватиме засідання правління Національного банку.
Відповідну постанову уряд ухвалив у середу, повідомив перший заступник глави НБУ Анатолій Шаповалов. За його словами, відтепер Центробанк лише звітуватиме перед Кабінетом міністрів про результати засідань правління з питань рефінансування, і обов’язкове погодження цієї процедури з урядом - скасовано.При чому, Кабмін має намір пом’якшити контроль за рефінансуванням НБУ на законодавчому рівні. Вже затверджено проект змін до бюджету-2009, яким пропонується скасувати 84 і 86 статті кошторису. Нагадаємо, ці норми передбачали не лише контроль уряду за рефінансуванням, але також емісійне фінансування державного бюджету. На скасуванні цих положень наполягали більшість банкірів і представники Міжнародного валютного фонду.
Джерело: 24 Канал
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