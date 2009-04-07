Контроль в Інтернеті

Євросоюз посилює контроль за інтернет-користувачами.

Європейські інтернет-провайдери відтепер зберігатимуть дані про відправлені електронні листи, відвідування сайтів і здійснені через Інтернет телефонні дзвінки. До цього кроку зобов’язують директиви ЄС, які спрямовані, зокрема, на боротьбу з тероризмом.Планується, що відомості будуть використовуватися лише для встановлення факту контактів між людьми. Записувати телефонні розмови не планують. Дані про активність інтернет-користувачів повинні зберігатися упродовж року. Доступ до бази даних зможуть отримати лише за наявності судового ордера.Правозахисники, а також влади деяких європейських країн вважають, що нововведення суперечать принципам захисту таємниці приватного життя людей. Зазначмо, у ЄС вже діють норми, згідно з якими телекомунікаційні компанії зобов'язані зберігати інформацію про телефонні дзвінки.