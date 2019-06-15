Контроль з літального апарату та погрози зброєю: операція Росії проти кримських татар

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – масове затримання в Криму. В один день з домівок забрали вісьмох кримських татар. Їх звинуватили в участі "Хізб ут-Тахрір" – організація, яку в Росії вважають терористичною. Без опіки батька залишилося 16 дітей. Міністерство закордонних справ України закликає світ до політичних та санкційних дій щодо Росії.

Також у випуску: Серіал "Чорнобиль" очима кримчанина, який був ліквідатором катастрофи. Як шкідники з Росії нищать пальми Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал