Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні до мене завітало керівництво Української асоціації футболу - її президент Андрій Павелко і перші віце-президенти Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко. Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці. Вантажі, за словами Андрія Павелка, йдуть від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу", – повідомив Кличко.

Він також повідомив, що Українська асоціація футболу допомагає у розміщенні евакуйованих дітей.

"Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій у інших країнах", – підсумував Кличко.