Поліцейські рік знімали гроші з картки загиблого та вимагали 200 тисяч у незаконно затриманого
Двох напарників-поліцейських з Донецької області підозрюють у злочинній діяльності, якою вони нібито займалися щонайменше з 2019 року. Якщо їм не вдасться зам'яти справу та відновитися в органах, чоловікам "світить" тюрма за підкидання наркотиків та крадіжку.
Копи цілий рік користувалися карткою, що належала загиблому чоловіку, повідомляють у пресслужбі ДБР.
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Незаконне затримання
Вже у січні 2020 правоохоронці працювали у Маріуполі, де нібито продовжили незаконні справи. Задля покращення власних результатів роботи вони затримали приїжджого чоловіка та змусили його зізнатися, що він хотів зробити "закладки" із наркотиками. Ні в чому не повинну людину підставили у кращих традиціях працівників МВС: підклали штучні докази та продемонстрували їх слідчо-оперативній групі.
Згодом напарники вимагали від затриманого 200 тисяч гривень за вирішення проблем із законом. Від дружини чоловіка поліцейські отримали 50 тисяч гривень, які спустили на гральні автомати.
У чому підозрюють правоохоронців
Наразі чоловікам висунули підозру за трьома статтями:
- викрадення чужого майна;
- фальсифікація доказів;
- перевищення службових повноважень.
Якщо до звинувачень детективи ДБР нічого не додадуть, поліцейським "світить" від 5 до 10 років тюрми із 3-річним позбавленням права працювати в органах після звільнення.