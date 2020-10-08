Двох напарників-поліцейських з Донецької області підозрюють у злочинній діяльності, якою вони нібито займалися щонайменше з 2019 року. Якщо їм не вдасться зам'яти справу та відновитися в органах, чоловікам "світить" тюрма за підкидання наркотиків та крадіжку.

Копи цілий рік користувалися карткою, що належала загиблому чоловіку, повідомляють у пресслужбі ДБР.

Дивіться також Чому застосували силу до активістів після суду над Антоненком: пояснення поліції

Банківську картку вони нібито поцупили у мерця, якого знайшли на вулиці Краматорська. Крім того, поліцейські забрали собі мобільний телефон та документи померлого. Скільки грошей вони встигли зняти – невідомо. Втім, як стверджують слідчі, на цьому злочинна діяльність підозрюваних не припинилася.

Незаконне затримання

Вже у січні 2020 правоохоронці працювали у Маріуполі, де нібито продовжили незаконні справи. Задля покращення власних результатів роботи вони затримали приїжджого чоловіка та змусили його зізнатися, що він хотів зробити "закладки" із наркотиками. Ні в чому не повинну людину підставили у кращих традиціях працівників МВС: підклали штучні докази та продемонстрували їх слідчо-оперативній групі.

Згодом напарники вимагали від затриманого 200 тисяч гривень за вирішення проблем із законом. Від дружини чоловіка поліцейські отримали 50 тисяч гривень, які спустили на гральні автомати.

У чому підозрюють правоохоронців

Наразі чоловікам висунули підозру за трьома статтями:

викрадення чужого майна;

фальсифікація доказів;

перевищення службових повноважень.

Якщо до звинувачень детективи ДБР нічого не додадуть, поліцейським "світить" від 5 до 10 років тюрми із 3-річним позбавленням права працювати в органах після звільнення.