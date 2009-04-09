Кордон на замку

Кишинів закрився від Євросоюзу.

Молдова, як і обіцяла, тимчасово закрила кордон з Румунією. Президент пострадянської республіки Владімір Воронін, нагадаємо, звинуватив керівництво у Бухаресті у підтримці молдовської опозиції, яка у підсумку вилилася у масові безлади у Кишиневі. У вівторок демонстранти атакували адміністрацію глави держави, а також будівлю парламенту Молдови. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом підготовки державного перевороту. Правоохоронці затримали близько 200 учасників акції. Крім того, сьогодні в Україні схопили впливового молдовського підприємця Габрієля Статі, якого влада Молдови підозрює у фінансуванні протестів. Про це повідомило агентство РІА "Нововсті". Представники ж української влади цю інформацію заперечують. Раніше, як реакцію на антивладі виступи, офіційний Кишинів оголосив румунського посла у Молдові персоною нон-грата, а також не впустив до країни румунських журналістів. Ситуація, нагадаємо, загострилася спочатку тижня. Опозиція звинуватила чинну владу Молдови у фальсифікації результатів парламентських виборів, що відбулися у неділю. Масові демонстрації з вимогою скасувати дані голосування переросли у безлади. Зараз у Кишиневі зберігається спокій, минула ніч у молдовській столиці пройшла без ексцесів. Учасники вчорашньої маніфестації після її закінчення порозходилися по домівках, однак пообіцяли повернутися вже сьогодні.