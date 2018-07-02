Користувачі назвали смартфон, яким найбільше задоволені

Сервіс тестування гаджетів AnTuTu оприлюднив рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі. І треба зауважити, що "переможець" здивував.

Про це пише prostotech.com.

Згідно зі звітом AnTuTu,найвищий рейтинг серед користувачів отримав смартфон Sony Xperia XZ Premium.

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Цікаво, що пристрій не входить до рейтингу найбільш продаваних смартфонів. Однак, користувачі зі всього світу оцінили задоволеність від використання цією моделлю на 96%, поставивши його на перше місце в рейтингу.

Рейтинг смартфонів

Найважливішим елементом моделі є технологія "Motion Eye", яка дає змогу Sony Xperia XZ Premium записувати суперуповільнене відео. Ще одна перевага цієї моделі – потужний чіпсет Qualcomm Snapdragon 835, який забезпечує відмінну продуктивність у важких додатках.

На другому місці рейтингу опинився Meizu Pro 6 Plus з результатом 94%, а на третьому і четвертому місці – Xiaomi Mi Mix 2и OnePlus 6. Далі в рейтингу йдуть Samsung Galaxy S8 +, Xiaomi Mi Max 2 і Huawei Mate 9, закривають таблицю Meizu X і Huawei Mate 9 Pro.

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