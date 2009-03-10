Королівські заощадження

Бельгійці хочуть заощадити на монархах.

У часи фінансової кризи кожна держава економить на чому може. Сенатори Бельгії роздумують про те, як заощадити на утриманні королівської сім'ї. Щорічні дотації членів сім'ї короля Альберта II наразі збережуться. Проте в майбутньому держава утримуватиме лише монарха і спадкоємця престолу.Решті членам королівської сім’ї доведеться заробляти на життя власноруч. Нині щорічні грошові дотації крім самого бельгійського короля отримують всі його діти - наслідний принц Філіп, принц Лоран і принцеса Астрід, а також королева Фабіола, вдова покійного короля Бодуена, старшого брата Альберта II.Сенатори вже домовились, що нові правила набудуть чинності лише з приходом на престол спадкоємця нинішнього короля принца Філіпа. Зазначимо, нині утримання королівської сім'ї обходиться бельгійським платникам податків щорічно в майже 14 мільйонів євро.