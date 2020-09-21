Влада Афін ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. На такий крок чиновники пішли через погіршення епідеміологічної ситуації. Однією з причин називають поновлення туристичного сезону.

Заборонили концерти та інші масові зібрання

Розпочинається дія нових правил з понеділка, 21 вересня, і триватиме протягом двох тижнів. Про це інформують Greek City Times.

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Що саме заборонили:

Заборонили зібрання групами більше ніж 9 осіб. Винятки: похорон, весілля, хрестини. На цих заходах можуть бути присутні не більше ніж 20 людей.

Призупинили проведення концертів – як в приміщеннях, так і просто неба.

Людей віком понад 65 років закликали утриматись від поїздок столицею та не використовувати громадський транспорт.

Роботодавці мають налагодити робочий процес таким чином, аби 40% офісних працівників працювали дистанційно.

Працівники повинні прибувати на роботу не водночас, а у три етапи – о 7:00, 8:00, 9:00.

Зверніть увагу! Експерти вважають, що число хворих на коронавірус у Греції зросло через поновлення туристичного сезону.

Яка ситуація з коронавірусом у Греції

Станом на 21 вересня у Греції коронавірус діагностували у 15 142 осіб. Померли 338 людей. Одужали трохи більше ніж 1300 хворих.