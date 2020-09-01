Мер Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом: як він почувається
Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал підхопив коронавірус. Він каже, що почувається нормально, а потреби в госпіталізації немає.
Інформацію підтвердила речниця міськради Мар'яна Зварич. Згодом про позитивний результат тесту Сергій Надал написав на своїй фейсбук-сторінці.
До речі У голови Львівської облради Ганущина діагностували коронавірус: як він почувається
Що відомо про коронавірус у Надала
- За словами міського голови Тернополя, він та його заступники регулярно здають тести на COVID-19 протягом останніх п'яти місяців.
- Він уточнив, що ніхто з членів його команди та співробітників наразі не інфікований.
Сергій Надал розповів, що перебуває на самоізоляції вдома.
Відчуваю деякі симптоми, зокрема – неприємний біль в горлі. Загальний стан нормальний. Потреби в госпіталізації немає,
– розповів чиновник.
Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: головне
- Станом на 1 вересня коронавірус у Тернопільській області виявили у понад шести тисяч осіб. На жаль, від інфекції померла 71 людина. Натомість одужали понад три тисячі пацієнтів.
- За останню добу в області підтверли 177 нових випадків.
- 22 серпня голова Тернопільської обладміністрації Володимир Труш теж захворів на коронавірус. Він перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній університетській лікарні.
Актуально В Україні знову понад 2 тисячі хворих за добу: статистика в областях
Коронавірус на Тернопільщині / Інфографіка місцевого департаменту МОЗ