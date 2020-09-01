Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал підхопив коронавірус. Він каже, що почувається нормально, а потреби в госпіталізації немає.

Інформацію підтвердила речниця міськради Мар'яна Зварич. Згодом про позитивний результат тесту Сергій Надал написав на своїй фейсбук-сторінці. До речі У голови Львівської облради Ганущина діагностували коронавірус: як він почувається Що відомо про коронавірус у Надала За словами міського голови Тернополя, він та його заступники регулярно здають тести на COVID-19 протягом останніх п'яти місяців.

Він уточнив, що ніхто з членів його команди та співробітників наразі не інфікований. Сергій Надал розповів, що перебуває на самоізоляції вдома. Відчуваю деякі симптоми, зокрема – неприємний біль в горлі. Загальний стан нормальний. Потреби в госпіталізації немає,

– розповів чиновник. Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: головне Станом на 1 вересня коронавірус у Тернопільській області виявили у понад шести тисяч осіб. На жаль, від інфекції померла 71 людина. Натомість одужали понад три тисячі пацієнтів.

За останню добу в області підтверли 177 нових випадків.

22 серпня голова Тернопільської обладміністрації Володимир Труш теж захворів на коронавірус. Він перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній університетській лікарні. Актуально В Україні знову понад 2 тисячі хворих за добу: статистика в областях

Коронавірус на Тернопільщині / Інфографіка місцевого департаменту МОЗ