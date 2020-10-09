Коронавірус набирає обертів: які завдання прем'єр дав керівникам регіонів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 жовтня провів нараду з керівниками регіонів, участь у якій взяв також секретар РНБО та очільники профільних міністерств. Під час обговорення визначили низку заходів, які мають допомогти у боротьбі з COVID-19.
Кількість ліжок в лікарнях знову збільшать
В уряді стурбовані швидким поширенням коронавірусу в Україні та щоденними рекордними показниками захворюваності. Про це Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну, інформує 24 канал.
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Для того, аби простояти недузі, в уряді визначили новий план заходів.
Будуть проведені додаткові заходи щодо збільшення ліжкомісць у лікарнях, збільшення забезпеченості ліжок киснем. МОЗ активізує роботу щодо сертифікації виробників медичного кисню,
– розповів Шмигаль.
Удосконалять роботу й кол-центрів в регіонах щодо консультування українців з проблемних питань, а також відстеження контактних хворих.
Серед завдань, які дали регіональним керівникам:
- налагодити контакти з МВС, Держпродспоживслужбою, щодо проведення масових заходів та роботи установ з накопиченням людей;
- розробити чіткі маршрути доставлення хворих при збільшенні кількості лікарень.
Щодня збільшуємо кількість лікарень першої хвилі, де приймають хворих на COVID-19. Кількість тестів також будем збільшувати, аби люди не чекали на результати по кілька днів,
– повідомив глава уряду.
Степанов раніше попередив про загрозливу ситуацію в Україні
Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні – вкрай небезпечна. Вона схожа на ту, яка була в Італії та Іспанії навесні. Очільник МОЗ наголосив, що ще одного локдауну українська економіка не витримає.