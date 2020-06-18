В Одеській області коронавірус не відступає. Найбільші спалахи недуги зафіксували в Одесі, Подільському та Болградському районах. Останній – на посиленому карантині.

На Одещині – три спалахи коронавірусу

В Одесі виявили 291 випадок коронавірусу, у Болградському районі – 84, у Подільському 447. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у фейсбуці.

Важливо Новий антирекорд: в Україні за добу 829 нових хворих на COVID-19

Через складну епідеміологічну ситуацію у Болградському районі на карантин закрито села Дмитрівка та Криничне, в Ізмаїльському районі – село Першотравневе. Невдовзі там розпочне роботу наша група експертів-епідеміологів,

– повідомив Куций.

Болградський район – на карантині

Тим часом, з 18 червня у всьому Болградському районі посилили заходи з протидії коронавірусу. Про це інформує пресслужба РДА.

Які обмеження встановили:

з 18 червня заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення;

з 22 червня заборонили роботу продовольчих та непродовольчих ринків;

з 22 червня заборонили роботу ресторанів, кафе, літних майданчиків, торгово-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури.

Дозволено:

торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, насінням і садівним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики;

діяльність автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів,

надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

У МОЗ радили Одещину для відпочинку

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко називав Одещину одним із чотирьох регіонів України, у які можна поїхати на літній відпочинок. Також критеріям МОЗ відповідали Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.

Детальніше Куди поїхати у літню відпустку в Україні: рекомендація Ляшка

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині?

Станом на 18 червня в Одеській області зафіксовано 1 188 хворих на коронавірус, 19 людей померли, 481 хворий одужав. Загалом в Україні COVID-19 діагностували у 34 063 осіб, 966 – померли, 15 447 – одужали. За останню добу кількість нових випадків коронавірусу була рекордною – 829.

Дивіться на карті, де розташований Болградський район: