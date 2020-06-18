Відпочинок під загрозою: на Одещині погіршилась ситуація з COVID-19
В Одеській області коронавірус не відступає. Найбільші спалахи недуги зафіксували в Одесі, Подільському та Болградському районах. Останній – на посиленому карантині.
На Одещині – три спалахи коронавірусу
В Одесі виявили 291 випадок коронавірусу, у Болградському районі – 84, у Подільському 447. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у фейсбуці.
Важливо Новий антирекорд: в Україні за добу 829 нових хворих на COVID-19
Через складну епідеміологічну ситуацію у Болградському районі на карантин закрито села Дмитрівка та Криничне, в Ізмаїльському районі – село Першотравневе. Невдовзі там розпочне роботу наша група експертів-епідеміологів,
– повідомив Куций.
Болградський район – на карантині
Тим часом, з 18 червня у всьому Болградському районі посилили заходи з протидії коронавірусу. Про це інформує пресслужба РДА.
Які обмеження встановили:
- з 18 червня заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення;
- з 22 червня заборонили роботу продовольчих та непродовольчих ринків;
- з 22 червня заборонили роботу ресторанів, кафе, літних майданчиків, торгово-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури.
Дозволено:
- торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, насінням і садівним матеріалом;
- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики;
- діяльність автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів,
- надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.
У МОЗ радили Одещину для відпочинку
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко називав Одещину одним із чотирьох регіонів України, у які можна поїхати на літній відпочинок. Також критеріям МОЗ відповідали Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.
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Яка ситуація з коронавірусом на Одещині?
Станом на 18 червня в Одеській області зафіксовано 1 188 хворих на коронавірус, 19 людей померли, 481 хворий одужав. Загалом в Україні COVID-19 діагностували у 34 063 осіб, 966 – померли, 15 447 – одужали. За останню добу кількість нових випадків коронавірусу була рекордною – 829.
Дивіться на карті, де розташований Болградський район: