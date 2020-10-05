Станом на 25 вересня 661 працівник поліції захворів на коронавірус. На жаль, життя двох правоохоронців забрала недуга. Чи вистачає засобів індивідуального захисту працівникам поліції – розповів Ігор Клименко.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, запасів масок, дезінфекторів і медичних рукавичок вистачить мінімум на три місяці. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Клименко пояснив, що правоохоронці несуть службу на масових заходах. Крім того, поліцейські приходять з роботи в сім'ю, де є і вчителі та лікарі, і від них заражаються.

Я вважаю, що наразі ми мінімізували захворюваність у Нацполіції вжитими заходами. Сподіваюсь, що перед виборами ми не втратимо багато працівників на лікарняному,

– зазначив голова Нацполіції.

Він додав, що раніше фіксували випадки захворювань в керівництві Нацполіції.

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