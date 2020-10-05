Коронавірус у поліції: скільки провоохоронців захворіли на COVID-19
Станом на 25 вересня 661 працівник поліції захворів на коронавірус. На жаль, життя двох правоохоронців забрала недуга. Чи вистачає засобів індивідуального захисту працівникам поліції – розповів Ігор Клименко.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, запасів масок, дезінфекторів і медичних рукавичок вистачить мінімум на три місяці. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
Важливо Буде значно більше, ніж раніше, – голова Нацполіції про порушення на місцевих виборах
Як правоохоронці могли підхопити COVID-19
Клименко пояснив, що правоохоронці несуть службу на масових заходах. Крім того, поліцейські приходять з роботи в сім'ю, де є і вчителі та лікарі, і від них заражаються.
Я вважаю, що наразі ми мінімізували захворюваність у Нацполіції вжитими заходами. Сподіваюсь, що перед виборами ми не втратимо багато працівників на лікарняному,
– зазначив голова Нацполіції.
Він додав, що раніше фіксували випадки захворювань в керівництві Нацполіції.
Цікаво Поліція відкрила справу через концерт Полякової, який організувала команда Кернеса
COVID-19 в Україні: головне
- Від початку пандемії в Україні діагностували 230 236 випадків коронавірусу. Минулої доби, 4 жовтня, виявили 3 771 новий хворий.
- Однак 101 252 людини вже подолали COVID-19. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 4 430 пацієнтів.
- Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня. З 1 серпня країну поділили на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній зоні діють різні обмеження.