В Україні на коронавірус захворіли 24 012 осіб, зокрема 340 нових випадків. Надалі найпроблемнішою ситуація залишається на Буковині та в Києві. Більше того, в столиці виявили новий спалах. У світі з відомих людей COVID-19 інфікувалися прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і російська гумористка Олена Воробей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 червня.

Новини про коронавірус в Україні 1 червня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 1 червня в Україні на коронавірус захворіли 24 012 осіб. За останню добу зафіксували 340 нових випадків. Загалом від початку епідемії внаслідок ускладнень спровокованих COVID-19 померли 718 людей. Щоправда, є і хороші новини – одужати вдалося 9 690 пацієнтам.

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Традиційно найбільша кількість інфікованих залишається на Буковині, в Києві та Київській області, а також на Рівненщині з Львівщиною.

Кількість хворих на коронавірус за регіонами

Чернівецька область – 3377;

Київ – 3043;

Рівненська область – 1770;

Львівська область – 1700;

Київська область – 1600;

Івано-Франківська область – 1420;

Закарпатська область – 1206;

Тернопільська область – 1176;

Харківська область – 1083;

Вінницька область – 1005;

Дніпропетровська область – 942;

Одеська область – 896;

Волинська область – 932 ;

Житомирська область – 742;

Кіровоградська область – 514;

Запорізька область – 447;

Хмельницька область – 454;

Черкаська область – 406;

Миколаївська область – 294;

Полтавська область – 270;

Херсонська область – 178;

Сумська область – 170;

Донецька область – 163;

Чернігівська область – 177;

Луганська область – 47.

Водночас рейтинг за числом смертей очолюють Чернівецька, Івано-Франківська області та Київ. Також значну смертність внаслідок COVID-19 можна спостерігати на Львівщині та Харківщині.

Смертність від коронавірусу в Україні: список за регіонами

Чернівецька область – 144 (+4);

Івано-Франківська область – 81 (+2);

Київ – 68 (+2);

Львівська область – 55 (+1);

Харківська область – 47 (+2);

Рівненська область – 38 (+1);

Київська область – 35 (+1);

Закарпатська область – 28;

Тернопільська область – 26;

Волинська область – 26;

Кіровоградська область – 25;

Дніпропетровська область – 21 (+1);

Черкаська область – 16;

Вінницька область – 16;

Одеська область – 17 (+1);

Житомирська область – 14;

Запорізька область – 13;

Полтавська область – 13;

Хмельницька область – 11 (+1);

Миколаївська область – 7;

Чернігівська область – 6;

Сумська область – 4;

Донецька область – 4;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 0.

Важливо! У статистиці не враховано дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованого Криму, зокрема Севастополя.

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 621 медпрацівника, зокрема за добу захворіли 79 медиків. Одужали 2 354 медпрацівники, а 36 осіб, на жаль, померли від ускладнень COVID-19.

Крім того, захворіли 1 725 дітей. Зараз 1 443 неповнолітніх перебувають на амбулаторному лікуванні. 663 дитини вже одужали.

Загалом на амбулаторії лікуються 16 650 пацієнтів. Усього потребували госпіталізації від початку епідемії 7 362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків. Підключено до апарату штучної вентиляції легенів 283 особи, закрема 1 дитина та 26 медиків.

Водночас за останню добу у Збройних силах України нових випадків захворювання COVID-19 зареєстровано не було. Таким чином, станом на 1 червня, хворіють 118 військових. На жаль, від коронавірусу померли вже 4 особи.

Наразі на ізоляції перебуває 451 військовослужбовець. Кількість тих, у кого закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 148 людей.



Ситуція з коронавірусом в Україні станом на 1 червня / Дані та інфорграфіка МОЗ

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Головні новини про коронавірус в Україні за 1 червня

Ситуція в Києві

Упродовж доби 31 травня у столиці виявили 58 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 11 хворих – це медики. На жаль, помер ще один житель Києва, збільшивши таким чином кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусу до 68.

Загалом станом на 1 червня у Києві виявили 3 043 хворих на COVID-19. За добу одужали в столиці 11 людей. Усього коронавірус подолали 648 жителів Києва.

Новий спалах коронавірусу в столиці

У Києві за 31 травня коронавірус виявили у 22 монахинь Свято-Вознесенського Фролівського жіночого монастиря. Останній став новим епіцентром інфекції в столиці.

Загалом в монастирі за останні декілька днів підтверджено 26 випадків інфекції. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.

Коронавірус у "Карпатах": відомо ім'я одного з хворих

Футболіст львівського футбольного клубу Владислав Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на COVID-19. Він є одним із трьох гравців "Карпат", у якого запідозрили коронавірус. Грає Дубінчак у львівській команді на правах оренди.

За словами футболіста, загалом він здав два тести разом із командою. І власне останній виявився позитивним.

Дубінчак уточнив, що у клубі вирішили 1 червня здати повторно аналіз, щоб вияснити, чи дійсно у нього є вірус. Гравець львів'ян стверджує, що раніше жодних симптомів COVID-19 не було виявлено. І сам він дотримувався всіх необхідних заходів профілактики та останні два дні жив у повній ізоляції.

В ОХМАТДИТ передали тести на виявлення коронавірусу

Дитяча лікарня ОХМАТДИТ отримала від Міністерства охорони здоров'я тримісячний запас тестів полімеразної ланцюгової реакції та тести імуноферментного аналізу для визначення коронавірусної інфекції. Сталося це після відповідного звернення до МОЗ із боку медзакладу.

У МОЗ додали, що ці тест системи можна використовувати для тестування дітей і батьків, які перебувають в дитячій лікарні.

Раніше у дитячому відділенні ОХМАДТДИТу онкохворих дітей відправляли тестуватись на наявність коронавірусної інфекції за свій кошт, а батьки такої змоги не мали. Згодом у МОЗ пояснили, що це одиничні випадки, а тестування слід проводити виключно за направленням лікаря й обов'язково безкоштовно.

З Фонду для боротьби з коронавірусом уже витратили майже половину

Із 65 мільярдів гривень, які Україна виділила на боротьбу з коронавірусом, уже освоїли понад 28 мільярдів. Прозорість використання коштів перевіряють аудитори.

Так, на 27 мільярдів гривень ухвалено рішень на безповоротній основі, ще на 1,3 мільярда – на поворотній.

На Україну очікує активний внутрішній туризм, – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує на активний розвиток внутрішнього туризму в Україні. Через це в напряках курортів зросте кількість потягів.

Водночас він наголосив, що зараз є унікальна можливість вивчати Україну за допомогою внутрішнього туризму.

Міністр додав, що з 15 червня Україна планує запустити регулярні міжнародні сполучення. Одак кількість країн, які відкриють, буде обмеженою.

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Новини про коронавірус у світі за 31 травня

Загальна інформація про коронавірус у світі

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, станом на 1 чернвя у світі зафіксовано 6 193 548 випадків інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 372 479 людей. Водночас одужали 2 656 267 пацієннти.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 790 191 (104 383померли);

Бразилія – 514 849 (29 314 померли);

Росія – 414 878 (4 855 померли);

Велика Британія –276 156 (38 571 померли);

Іспанія – 239 479 (27 127 померли).



Поширення коронавірусу у світ / Дані Університету Джонса Гопкінса

Головне про коронавірус у світі

Прем'єр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 31 травня отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За словами політика, разом з ним COVID-19 заразилася вся його сім'я.

Посадовець додав, що в нього немає явних симптомів і температури. Тому він продовжить працювати, але робитиме це віддалено зі своєї резиденції, аби не заразити інших родичів і колег.

У Вірменії станом на 1 червня зафіксовано 9 282 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. На жаль, від хвороби 131 людина померла.

Ще одне гучне зараження в Росії

Акторка естради та гумористка Олена Воробей оголосила, що її тест на коронавірус показав позитивний результат. Вона розповіла, що спочатку симптоми у неї проявлялися в легкій формі (глибокий кашель і виснаження), проте вже наступного дня вона не могла спати від болю в м'язах.

52-річна жінка додала, що про позитивний результат тесту дізналася ще три дні тому, проте не могла наважитися розкрити свій діагноз через проблеми з серцем у батька та через те, що "всіх вірус дістав до нудоти".

Дослідження про коронавірус

Інфекції з птахоферм можуть бути небезпечнішми за COVID-19

Вчені спрогнозували нову пандемію, яка може мати значно гірші наслідки, ніж COVID-19. Новим ймовірним джерелом спалаху хвороби можуть стати птахофабрики.

Попередив про потенційну небезпеку птахоферм британський дослідник Майкл Грегор. За його словами, через погані санітарні умови птахофабрик можуть виникнути та розповсюдитись серйозні інфекції, які призведуть до загибелі половини людського населення.

Вчений вважає пандемію COVID-19 "легкою репетицією". Адже це ніщо, якщо порівнювати з потенційною небезпекою, яка виходить від бройлерів.

Яка група населення найлегковажніше ставиться до коронавірусу

Літні чоловіки піддаються більшому ризику зараження COVID-19. Тому що вони найлегковажніше ставляться до захворювання. Зі свого боку, це викликає занепокоєння, оскільки літні люди – схильніші до ризику важких або смертельних випадків COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, яке оприлюднив журнал Journals of Gerontology. Щоб перевірити рівні тривожності й захисної поведінки, вчені провели онлайн-опитування, що оцінює сприйняття COVID-19 і зміни поведінки.