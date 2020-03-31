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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус б’є по гаманцях: більшість українців відчули фінансові втрати через карантин

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      14% українців вже втратили роботу / GettyImages

      Лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. Майже 70% громадян України вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.

      Опитування проводила компанія Info Sapinens 25 – 29 березня. Участь в опитуванні телефоном взяли громадяни віком від 18 років.

      До теми: Милованов дав поради українцям, як втриматись на роботі під час кризи

      Як вплинув карантин на фінанси українців:

      • 69% українців відчули негативні наслідки карантину;
      • 60% – відчули погіршення фінансового становища;
      • 40% – планують пережити карантин без значних фінансових втрат;
      • 38% – відчули негативні наслідки спалаху коронавірусу, дохід їхніх родин зменшився;
      • 16% – взагалі втратили дохід;
      • 14% – втратили роботу.​

      Чого найбільше бояться українці під час пандемії:

      • 43% – зараження коронавірусом;
      • 34% – зниження доходу;
      • 33% – ненадання медичної допомоги;
      • 29% – повної втрати доходу;
      • 26% – неправильних рішень влади;
      • 23% – втрати роботи;
      • 7% – не бояться нічого.

      Навчання та робота під час карантину:

      • 43% українців регулярно відвідують місце роботи або навчання;
      • 12% – працюють та навчаються без відвідин місця роботи та навчального закладу;
      • 41% – перестали відвідувати роботу і навчання одразу після початку карантину.

      Вибірка дослідження склала 809 респондентів, максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

      Загальнонаціональний карантин в Україні триває з 12 березня до 24 квітня. Станом на 31 березня коронавірус діагностували у 549 осіб, 13 людей померли, 8 – одужали.


      полегшення карантин
      Полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Робота Світова криза 2020 Бюджет
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