Коронавірус б’є по гаманцях: більшість українців відчули фінансові втрати через карантин
Лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. Майже 70% громадян України вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.
Опитування проводила компанія Info Sapinens 25 – 29 березня. Участь в опитуванні телефоном взяли громадяни віком від 18 років.
До теми: Милованов дав поради українцям, як втриматись на роботі під час кризи
Як вплинув карантин на фінанси українців:
- 69% українців відчули негативні наслідки карантину;
- 60% – відчули погіршення фінансового становища;
- 40% – планують пережити карантин без значних фінансових втрат;
- 38% – відчули негативні наслідки спалаху коронавірусу, дохід їхніх родин зменшився;
- 16% – взагалі втратили дохід;
- 14% – втратили роботу.
Чого найбільше бояться українці під час пандемії:
- 43% – зараження коронавірусом;
- 34% – зниження доходу;
- 33% – ненадання медичної допомоги;
- 29% – повної втрати доходу;
- 26% – неправильних рішень влади;
- 23% – втрати роботи;
- 7% – не бояться нічого.
Навчання та робота під час карантину:
- 43% українців регулярно відвідують місце роботи або навчання;
- 12% – працюють та навчаються без відвідин місця роботи та навчального закладу;
- 41% – перестали відвідувати роботу і навчання одразу після початку карантину.
Вибірка дослідження склала 809 респондентів, максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.
Загальнонаціональний карантин в Україні триває з 12 березня до 24 квітня. Станом на 31 березня коронавірус діагностували у 549 осіб, 13 людей померли, 8 – одужали.
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