Коронавірус і церква: які будуть обмеження в Україні

ПЦУ та УГКЦ розповіли про заходи безпеки під час епідемії коронавірусу. Священнослужителі рекомендують вірянам з групи ризику утриматись від відвідування богослужінь, а також у храмах використовувати засоби дезінфекції.

ПЦУ посилила заходи безпеки у храмах

Через спалах коронавірусу ПЦУ рекомендувала помісним церквам посилити заходи безпеки та використовувати засоби дезінфекції – особливо щодо ікон та інших святинь. Аби вберегти вірян від загрози зараження під час причастя, можуть використовувати одноразові склянки.

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У Православній церкві вважають, що при дотриманні усіх рекомендацій необхідності скасовувати богослужіння немає. Проте людям з ознаками захворювання або тим, що перебували в контакті з хворим, слід залишитись вдома. Як повідомив 24 каналу протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко, щодо коронавірусу церква поширюватиме лише ті настанови, які рекомендують фахівці.

Як віруючі люди, ми сподіваємося на молитву і Бога. Як відповідальні громадяни, повинні закликати вірян дотримуватися всіх порад лікарів. Відповідальність – головний запобіжник. Церква не встановлюватиме паркани,

– зауважує Георгій Коваленко.

Через ситуацію з Covid-19 наступного тижня збереться Священний Синод ПЦУ, після засідання якого й опублікують документ щодо діяльності церкви в умовах карантину.

Рекомендації ПЦУ в умовах карантину:

людям з ознаками захворювання не відвідувати богослужіння;

використовувати засоби дезінфекції;

шану до святинь виявляти у вигляді поклону, а не поцілунку;

тимчасово не переносити святині;

для запивки після Причастя використовувати одноразові склянки.

УГКЦ радить "групі ризику" домашні молитви

Відреагували на тритижневий карантин і в Українській греко-католицькій церкві. Глава УГКЦ Святослав на час епідемії закликав парафіян, особливо людей похилого віку та батьків з дітьми, надавати перевагу домашнім молитвам перед богослужіннями у храмах. У нагоді можуть стати відеотрасляції літургій.

У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб,

– зазначив Блаженніший Святослав.

Рекомендації УГКЦ в умовах карантину:

людям похилого віку або батькам з дітьми краще надати перевагу домашнім молитвам;

слухати відеотрансляції богослужінь;

дотримуватись правил особистої гігієни в храмах;

не торкатись і не цілувати ікон.

Важливо! З 12 березня по 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин: зупинено навчальний процес у дитсадках, школах та вишах, заборонено масові зібрання понад 200 осіб. У МОЗ наголосили, що невиконання умов карантину загрожує кримінальною відповідальністю.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу