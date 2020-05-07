Коронавірус виявили у Дніпропетровській ОДА: працівників тестують

Коронавірус виявили у одного з працівників Дніпропетровської ОДА. Протестували на COVID-19 і очільника облдержадміністрації Олександра Бондаренка, результат – негативний.

ПЛР-тестування провели ще у понад 50 співробітників облдержадміністрації. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської ОДА.

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Наразі максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи,

– повідомив Олександр Бондаренко.

Станом на 7 травня у Дніпропетровській області виявили 642 випадки коронавірусу, з них 4 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 13 691 людина, 340 осіб – померли, 2 396 хворих одужали.



Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу