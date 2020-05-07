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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Коронавірус виявили у Дніпропетровській ОДА: працівників тестують

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      Коронавірус виявили у Дніпропетровській ОДА
      На коронавірус тестують працівників Дніпропетровської ОДА / UA: Дніпро

      Коронавірус виявили у одного з працівників Дніпропетровської ОДА. Протестували на COVID-19 і очільника облдержадміністрації Олександра Бондаренка, результат – негативний.

      ПЛР-тестування провели ще у понад 50 співробітників облдержадміністрації. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської ОДА.

      До теми Усі 35 нових випадків зараження коронавірусом в Дніпрі сталися через одну пенсіонерку

      Наразі максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи,
      – повідомив Олександр Бондаренко.

      Станом на 7 травня у Дніпропетровській області виявили 642 випадки коронавірусу, з них 4 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 13 691 людина, 340 осіб – померли, 2 396 хворих одужали.

      перебіг коронавірусу
      Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини Дніпра
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