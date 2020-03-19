Коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова
У Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус.
Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації у фейсбуці.
Сам Сергій Шахов у коментарі "Обозревателю" підтвердив, що мовиться саме про його дружину.
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Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом. Думаю, і діти мої теж, і родичі,
– сказав Шахов.
При цьому нардеп наголосив, що вони з дружиною почувають себе добре, "трішки кашляють".
Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів,
– додав політик.
Наразі в Київській області виявлено 5 випадків підозри на захворювання:
- 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві;
- 2 – у Києво-Святошинському районі;
- 1 – у Броварах (не підтвердився).
У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова підтвердили коронавірус 18 березня. Напередодні він відпочивав в Італії. Після цього депутат не приходив до Верховної Ради. Наразі Шахов перебуває в самоізоляції.
Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили
Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.
- У Чернівецькій області – 10;
- У Київській області – 2;
- У Києві – 2;
- У Житомирській області – 1;
- У Донецькій області – 1;
Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.
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