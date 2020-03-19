Коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова

У Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус.

Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації у фейсбуці.

Сам Сергій Шахов у коментарі "Обозревателю" підтвердив, що мовиться саме про його дружину.

Про ще один випадок Хворий на коронавірус українець нещодавно повернувся з Єгипту

Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом. Думаю, і діти мої теж, і родичі,

– сказав Шахов.

При цьому нардеп наголосив, що вони з дружиною почувають себе добре, "трішки кашляють".

Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів,

– додав політик.

Наразі в Київській області виявлено 5 випадків підозри на захворювання:

2 людей госпіталізовані у Білій Церкві;

2 – у Києво-Святошинському районі;

1 – у Броварах (не підтвердився).

У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова підтвердили коронавірус 18 березня. Напередодні він відпочивав в Італії. Після цього депутат не приходив до Верховної Ради. Наразі Шахов перебуває в самоізоляції.

Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.

У Чернівецькій області – 10;

У Київській області – 2;

У Києві – 2;

У Житомирській області – 1;

У Донецькій області – 1;

Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.



Що заборонено під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу