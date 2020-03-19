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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова

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      Дружина Шахова захворіла на коронавірус / politeka.net

      У Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус.

      Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації у фейсбуці.

      Сам Сергій Шахов у коментарі "Обозревателю" підтвердив, що мовиться саме про його дружину.

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      Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом. Думаю, і діти мої теж, і родичі,
      – сказав Шахов.

      При цьому нардеп наголосив, що вони з дружиною почувають себе добре, "трішки кашляють". 

      Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів,
      – додав політик.

      Наразі в Київській області виявлено 5 випадків підозри на захворювання:

      • 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві;
      • 2 – у Києво-Святошинському районі;
      • 1 – у Броварах (не підтвердився).

      У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова підтвердили коронавірус 18 березня. Напередодні він відпочивав в Італії. Після цього депутат не приходив до Верховної Ради. Наразі Шахов перебуває в самоізоляції.

      Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

      Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.

      • У Чернівецькій області – 10;
      • У Київській області – 2;
      • У Києві – 2;
      • У Житомирській області – 1;
      • У Донецькій області – 1;

      Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

      карантин коронавірус заборона
      Що заборонено під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Києва Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Сергій Шахов Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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