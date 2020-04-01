Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін

Останні кілька днів з Росії приходять все більше дивних новин. Заголом вони політичні. Але деякі стосуються і медицини, і економіки, і соціальної сфери. Якщо взяти кожну окремо, то створюється враження, що в Росії щось зламалося. Якщо разом, то здається, що там починається справжній хаос.

Судите сами. Во-первых, в самый разгар медицинского и экономического кризисов пропал Владимир Путин. Живьем он не появлялся на публике уже почти неделю. По телевизору россиянам сейчас показывают так называемые "конесервы" – то есть старые записи его разговоров с разными чиновниками.

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Эти "консервы" обычно показывают даже без звука, чтобы не было понятно, когда сделана запись и о чем говорят люди на видео.

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31 марта стала понятся вероятная причина пропажи президента РФ. Скорее всего, он заразился коронавирусом и болеет. К такому выводу многие наблюдатели пришли после появления новости о заражении Дениса Проценко – главного врача подмосковной инфекционной больницы, которую неделю назад посещал с инспекцией Владимир Путин.



Путин на экскурсии в инфекционной больнице / Фото EPA

По палатам и отделениям больницы президент России ходил в американском защитном костюме. Но вот с главным врачом он здоровался за руку, катался на лифте и экскалаторе, вел долгие беседы даже без простейшей маски и перчаток.

Путин здоровался с больным на коронавирус врачом / Фото Ria.ru

Поскольку инкубационный период кононавирусной инфекции – от 10 до 14 дней, Проценко во время общения с Путиным точно был не только носителем, но и распространителем вируса.

Проще говоря, российский президент почти наверняка неделю назад заразился и теперь болеет.

Учитывая почтенный возраст Путина (ему 67 лет) существует очень высокая вероятность, что инфекция ударит по нему особенно сильно. В Китае, Европе и США люди его возраста очень часто оказываются в реанимании под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Поскольку человек в сознании с трудом может вынести эту медицинскую процедуру, пациентам обычно колют седативное, оставляя их без сознания. Ни о каком руководстве страной в подобном положении не может быть и речи.

Впрочем, Путин хоть и старик, но довольно крепкий – он не курит, мало пьет и занимается спортом. Поэтому, возможно, он просто сидит на карантине.

Что изменилось в России без Путина

Но мы не знаем, что с ним происходит на самом деле, поскольку свита Путина никому не показывает. Приходится строить предположения на основании косвенных признаков. А они свидетельствуют о том, что российский президент сейчас не может управлять страной.

► Первое. По российским законам, только президент имеет право объявлять режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Однако в последние дни в Москве, Московской области, в Петербурге, в Ростове на Дону и других регионах всякие особые режимы объявляют местные руководители. Если бы Путин сидел в Кремле, он бы ни за что не позволил бы им так нагло залезать в его прездентские полномочия. Да они и сами не посмели бы.

► Второе. В ночь на 30 марта к российскому народу по поводу карантина и чрезвычайной ситуации вдруг обратился Дмитрий Медведев. Не президент, как полагается, и даже не премьер-министр.



Дмитрий Медведев обратился к российскому народу по поводу карантина / Фото Getty images

А какой-то заместитель главы Совета национальной безопасности. Кто он такой? От чьего имени говорит? Почему записывает обращения? Ведь это чисто президентский жанр. Вообще непонятно.

► Но тут приехало третье. Утром 31 марта российский парламент собрался на экстренное заседание, в ходе которого сразу в трех чтениях были приняты два очень необычных закона.

Первый отбирает у президента монополию на введение режима чрезвычайной ситуации. Теперь этот режим может вводить и правительство России. Я не припомню случая, чтобы полномочия Путина отдавались кому-либо. Тем более, полномочия в такой деликатной сфере, как установление особого режима управления страной.

Второй закон фактически вводит в России комендантский час для всех людей, кроме чиновников и силовиков, а также вводит самую настоящую цензуру. Теперь за россиянам надо получать специальный пропуск даже для выхода из дома с собакой. Людей без пропуска будут штрафовать за нарушение карантина на сумму до 500 долларов.

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А за распространение информации, которая не понравится власти, будет грозить уже уголовная ответственность – многомиллионные штрафы и до трех лет тюрьмы.

Все это выглядит очень подозрительно. Похоже на то, что те, кто сейчас рулит страной вместо Путина, захотели взять на себя право объявлять режим ЧС, а также держать людей дома под замком и сажать несогласных в тюрьму.

Но на этом странности не заканчинваются.

Реалии карантина в России

Дело в том, что никакой возможности удержать всех россиян под замком у властей нет и не будет. Из-за гениальной политики Путина и его правительства две трети россиян живет от зарплаты до зарплаты вообще без каких-либо накоплений.

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Как только у этих людей закончится еда в холодильнике, они просто вынуждены будут выходить на улицу за едой. А когда закончатся деньги, то они начнут грабить магазины и склады. Едва ли кто-то захочет просто умереть от голода ради спокойствия Кремля.

В этих условиях государство, наверное, могло бы помочь голодающим, дать им денег или хотя бы еды. Но и тут есть проблема – у госдуарства денег тоже нет.

Что с экономикой

Дело в том, что российская нефть марки Urals на этой неделе в Европе опустилась в цене ниже 13 долларов за баррель. Это означает, что добыть ее из скважины и отправить в Европу стоит дороже, чем вообще не добывать.



Цена российской нефти рекордно обвалилась / Фото Getty images

Владимир Путин доуправлялся до того, что продажа главного российского богатства – нефти – стало выкачивать деньги из бюджета, а не наполнять его. Он продает нефть себе в убыток! Даже если сильно захотеть, то сложно добиться такого результата. Но он – смог!

Поэтому денег в российском бюджете нет и не предвидится. Сейчас много говорят о том, что зато у Кремля есть сотни миллиардов резервов. Может быть, но эти резервы, как и Владимира Путина, давно уже никто не видел. Вполне вероятно, что их уже разворовали. Меня бы это совсем не удивило.

Во всяком случае, сейчас мы видим, что власть собирается не заливать недовольство деньгами, а применять против голодного населения войска и полицию.

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На прошлой неделе в Москву ввели десятки тысяч войск Росгвардии – это такая оккупационная карательная армия, предназначенная для защиты режима от самих россиян.

А уже на этой неделе бронетехнику и войска ввели и в Ростов на Дону – главный город на юге России. Таким образом российское руководство готовится ко все более вероятным массовым акциям протеста и, возможно, революции.

Суммируя все это, можно с уверенностью сказать, что президент России куда-то пропал, правительство забирает себе его полномочия, экономика уже упала в пропасть и летит, ожидая удара о дно.

Начальство готовит войска к голодным и чумным бунтам, а населению России предлагают сейчас только одно – умереть по предварительной записи. И это не шутка.

По-моему, это и называется "смута".