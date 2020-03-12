10:50
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Криза в Росії: нафта, рубль і захоплення влади Путіним

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін / yandex.ru

      Росія вступила в дуже непростий період свого існування. Федерація вийшла з договору ОПЕК +, який утримував ціни на нафту останні 3 роки. Вони обвалилися до 35 $ за барель. Тим часом, Путін вирішив продовжити свою владу до 2036 року.

      Обвал цен на нефть

      Едва только прошла мини-война против Турции, которую Кремль проиграл, как тут же начался тяжелый экономический кризис. В минувшие выходные Россия и Саудовская Аравия не сумели договориться о продлении действия соглашения по ограничению экспорта нефти на мировые рынки.

      Читайте також Пандемія коронавірусу і економіка: нафта подешевшала, рубль обвалився

      С 2016 года это соглашение позволяло держать нефтяные цены на относительно высоком уровне –  более 65 долларов за баррель. Однако с конца января из-за пандемии коронавируса во всем мире быстро стало падать потребление нефти. Цены на углеводороды сразу же пошли вниз.

      Смотрите видео полного блога Яковины "Безумный мир" за 11 марта 2020:

      Саудовская Аравия и Россия встретились чтобы обсудить вероятное сокращение добычи и экспорта нефти 6 марта в штаб-квартире Организации стран экспортеров-нефти.

      Россияне без объяснения причин отказались сокращать объемы добычи нефти. В результате сразу после переговоров цены на будущие поставки нефти обвалились до 40 долларов за баррель. Акции российских компаний на бирже в Лондоне упали на 20 процентов. Курс рубля на мировых биржах опустился с 65 до 75 рублей за доллар. 

      Магазины начали поднимать цены сначала на импортные товары и лекарства, а потом - вообще не все. Подконтрольные Кремлю СМИ объявили, что:

      • снижение цены на нефть позволит убрать из игры американских производителей сланцевой нефти;
      • российские СМИ сообщили, инфляция в два процента слишком мала. Центробанку нужно около 3,5 процента;
      • они рассказали, что импортозамещение не даст поднять цены на еду и лекарства;
      • пропаганда объявила, что российская перерабатывающая промышленность выиграет от девальвации.

      Производители сланцевой нефти не разорятся, а просто законсервируют добычу. Это очень просто делается. А реальная инфляция намного выше, чем сообщает российская пропаганда.


      Российская пропаганда / Скриншот с видео

      Впрочем, цены на еду и лекарства поднялись в тот же день. Производители продают свои товары за рубли, но свои собственные доходы считают в долларах.

      Российская перерабатывающая промышленность – это мифический зверь, Россия ничего не производит сама. Даже приборы и машины для добычи нефти она закупает за границей, своего нет вообще ничего.

      В общем, эти доводы о "полезном" кризисе – это просто попытка успокоить население. На самом деле, ситуация там намного хуже.

      Саудовская Аравия уже отказалась говорить с Россией, которая поняла, что натворила, и попросила все-таки вернуться в сделку по ограничению добычи нефти. Саудиты хотят нанести российской нефтедобыче очень мощный удар.

      Ну и главное – основаная причина падения цен на нефть никуда не делась. Пандемия коронавируса продолжается. В мире сокращается потребление нефти. Кроме того, в северное полушарие приходит весна. Нефтепродуктов для отопления надо намного меньше.

      Низкие цены на нефть – это надолго

      Кремль мог бы сократить социальные выплаты населению. Но сейчас не может. Потому, что 22 апреля россияне должны пойти и проголосовать за поправки в конституцию РФ. Для этого они должны быть относительно довольны жизнью. А в сентябре 21 года пройдут выборы в Госдуму. Для этих выборов Путину тоже нужны относительно сытые и подданные.


      Владимир Путин на заседании / Скриншот с видео

      Поэтому российской власти надолго резервов не хватит. Год-полтора – это максимум. И это при условии, что эпидемия коронавируса не начнется в самой России, так как быстро прикончить ее экономику.

      Коронавирус стал тем самым "черным лебедем", который уже запустил в России серьезный экономический кризис. И если обстоятельства сложатся для Путина неблагоприятно, он вполне может потерять не только свой пост, но и свою жизнь.

      Захват Кремля

      Приход кризиса стал напоминать россиянам события 2008 или 2014 годов, когда рубль обваливался, их доходы сокращались. Однако во вторник 10 марта к этому добавились еще и ассоциации с 1991 годом, когда власть в Москве захватил путч ГКЧП.

      Последние два месяца в России обсуждались поправки в конституцию, которые предложил Путин. В ней обсуждалось все, кроме того, как изменится конфигурация власти и какое место в ней будет занимать сам Путин. Все-таки 10 марта Госдума собралась, чтобы решить судьбу Путина. 

      Но в России депутаты – это обычные "шестерки" для "пахана". Они просто не имеют права решать его судьбу.

      Но потом выступила Валентина Терешкова. Она по бумажке прочитала, что предлагает обнулить путинские президентские сроки. После этого в Думе появился сам Путин и сказал, что поддерживает предложение Терешковой, если Конституционный суд будет не против.


      Валентина Терешкова / Фото Рanorama.am

      Путин еще добавил, что согласится на такое обнуление, если народ проголосует за поправки в конституцию 22 апреля. Но он, скорее всего, останется президентом минимум до 2036 года. Проблема в том, сам он создал такую систему власти, из которой у него только два выхода – либо на скамью подсудимых, либо на кладбище. 

      Впрочем Путин не стал ни главой госсовета, ни главой совета безопасности, ни лидером объединенного госдуарства с Белоруссией.

      Сохранить свое политическое и физическое выживание он может лишь в статусе президента. И для этого ему пришлось совершить государственный переворот и захват власти.

      Я уверен, что само окружение Путина не станет терпеть его правление еще 16 лет. Надвигающийся экономический кризис сделает решение этой задачи относительно простым – недовольство простых людей и богатых элит сейчас будет только нарастать.

      В попередній програмі Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты

      Ну а в целом, сейчас уже даже в России все понимают, что с 10 марта настоящая хунта – она не в Киеве, а в Москве. Именно там Валдимир Путин совершил самый настоящий государственный переворот

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Іван Яковина
      Теги: Нафта ОПЕК Обвал цін на нафту Володимир Путін Відеоблоги Новини Росії Безумный мир
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 08:31 "Толока" як стратегія виживання українців. Чому фільм обов'язковий до перегляду
      Єлизавета Герасимюк
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:45 Ціна нафти падає: чи подешевшає бензин в Україні
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук