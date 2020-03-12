Криза в Росії: нафта, рубль і захоплення влади Путіним

Росія вступила в дуже непростий період свого існування. Федерація вийшла з договору ОПЕК +, який утримував ціни на нафту останні 3 роки. Вони обвалилися до 35 $ за барель. Тим часом, Путін вирішив продовжити свою владу до 2036 року.

Обвал цен на нефть

Едва только прошла мини-война против Турции, которую Кремль проиграл, как тут же начался тяжелый экономический кризис. В минувшие выходные Россия и Саудовская Аравия не сумели договориться о продлении действия соглашения по ограничению экспорта нефти на мировые рынки.

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С 2016 года это соглашение позволяло держать нефтяные цены на относительно высоком уровне – более 65 долларов за баррель. Однако с конца января из-за пандемии коронавируса во всем мире быстро стало падать потребление нефти. Цены на углеводороды сразу же пошли вниз.

Смотрите видео полного блога Яковины "Безумный мир" за 11 марта 2020:

Саудовская Аравия и Россия встретились чтобы обсудить вероятное сокращение добычи и экспорта нефти 6 марта в штаб-квартире Организации стран экспортеров-нефти.

Россияне без объяснения причин отказались сокращать объемы добычи нефти. В результате сразу после переговоров цены на будущие поставки нефти обвалились до 40 долларов за баррель. Акции российских компаний на бирже в Лондоне упали на 20 процентов. Курс рубля на мировых биржах опустился с 65 до 75 рублей за доллар.

Магазины начали поднимать цены сначала на импортные товары и лекарства, а потом - вообще не все. Подконтрольные Кремлю СМИ объявили, что:

снижение цены на нефть позволит убрать из игры американских производителей сланцевой нефти;

российские СМИ сообщили, инфляция в два процента слишком мала. Центробанку нужно около 3,5 процента;

они рассказали, что импортозамещение не даст поднять цены на еду и лекарства;

пропаганда объявила, что российская перерабатывающая промышленность выиграет от девальвации.

Производители сланцевой нефти не разорятся, а просто законсервируют добычу. Это очень просто делается. А реальная инфляция намного выше, чем сообщает российская пропаганда.



Российская пропаганда / Скриншот с видео

Впрочем, цены на еду и лекарства поднялись в тот же день. Производители продают свои товары за рубли, но свои собственные доходы считают в долларах.

Российская перерабатывающая промышленность – это мифический зверь, Россия ничего не производит сама. Даже приборы и машины для добычи нефти она закупает за границей, своего нет вообще ничего.



В общем, эти доводы о "полезном" кризисе – это просто попытка успокоить население. На самом деле, ситуация там намного хуже.

Саудовская Аравия уже отказалась говорить с Россией, которая поняла, что натворила, и попросила все-таки вернуться в сделку по ограничению добычи нефти. Саудиты хотят нанести российской нефтедобыче очень мощный удар.

Ну и главное – основаная причина падения цен на нефть никуда не делась. Пандемия коронавируса продолжается. В мире сокращается потребление нефти. Кроме того, в северное полушарие приходит весна. Нефтепродуктов для отопления надо намного меньше.

Низкие цены на нефть – это надолго

Кремль мог бы сократить социальные выплаты населению. Но сейчас не может. Потому, что 22 апреля россияне должны пойти и проголосовать за поправки в конституцию РФ. Для этого они должны быть относительно довольны жизнью. А в сентябре 21 года пройдут выборы в Госдуму. Для этих выборов Путину тоже нужны относительно сытые и подданные.



Владимир Путин на заседании / Скриншот с видео

Поэтому российской власти надолго резервов не хватит. Год-полтора – это максимум. И это при условии, что эпидемия коронавируса не начнется в самой России, так как быстро прикончить ее экономику.



Коронавирус стал тем самым "черным лебедем", который уже запустил в России серьезный экономический кризис. И если обстоятельства сложатся для Путина неблагоприятно, он вполне может потерять не только свой пост, но и свою жизнь.

Захват Кремля

Приход кризиса стал напоминать россиянам события 2008 или 2014 годов, когда рубль обваливался, их доходы сокращались. Однако во вторник 10 марта к этому добавились еще и ассоциации с 1991 годом, когда власть в Москве захватил путч ГКЧП.

Последние два месяца в России обсуждались поправки в конституцию, которые предложил Путин. В ней обсуждалось все, кроме того, как изменится конфигурация власти и какое место в ней будет занимать сам Путин. Все-таки 10 марта Госдума собралась, чтобы решить судьбу Путина.

Но в России депутаты – это обычные "шестерки" для "пахана". Они просто не имеют права решать его судьбу.

Но потом выступила Валентина Терешкова. Она по бумажке прочитала, что предлагает обнулить путинские президентские сроки. После этого в Думе появился сам Путин и сказал, что поддерживает предложение Терешковой, если Конституционный суд будет не против.



Валентина Терешкова / Фото Рanorama.am

Путин еще добавил, что согласится на такое обнуление, если народ проголосует за поправки в конституцию 22 апреля. Но он, скорее всего, останется президентом минимум до 2036 года. Проблема в том, сам он создал такую систему власти, из которой у него только два выхода – либо на скамью подсудимых, либо на кладбище.

Впрочем Путин не стал ни главой госсовета, ни главой совета безопасности, ни лидером объединенного госдуарства с Белоруссией.

Сохранить свое политическое и физическое выживание он может лишь в статусе президента. И для этого ему пришлось совершить государственный переворот и захват власти.

Я уверен, что само окружение Путина не станет терпеть его правление еще 16 лет. Надвигающийся экономический кризис сделает решение этой задачи относительно простым – недовольство простых людей и богатых элит сейчас будет только нарастать.

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Ну а в целом, сейчас уже даже в России все понимают, что с 10 марта настоящая хунта – она не в Киеве, а в Москве. Именно там Валдимир Путин совершил самый настоящий государственный переворот