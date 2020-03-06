Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 5 марта в Кремле подписали соглашение о перемирии в Сирии. В провинции Идлиб все остались "при своих". И, несмотря на итог, который как будто устраивает всех, продолжение у этой войны обязательно будет. Тем временем у султана Реджепа появилась еще одна проблема – наглые европейцы, которые закрыли свою границу для мигрантов.

Русско-турецкий мир

Россия и Турция, едва начав войну между собой в сирийской провинции Идлиб, сразу же ее закончили. Российский царь Владимир Путин и турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели переговоры в Кремле, которые закончились подписанием соглашения о перемирии.

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О чем соглашение:

► По его условиям, провинция Идлиб продолжит существовать как зависимое от Турции квазигосударство исламистов на территории Сирии. То, что оно сохраняется, можно считать победой Анкары.

► С другой стороны, Россия и Сирия сохранят за собой контроль над территориями, завоеванными за последние недели, а также получат доступ к использованию стратегически важной трассы М4, которая соединяет восток и запад Сирии.

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Таким образом, можно сказать, что этот раунд противостояния закончился вничью. Турция потеряла десятки своих солдат, Сирия – сотни своих, но в общем, и те, и другие остались "при своих".

Несмотря на итог, который как будто устраивает всех, на самом деле, продолжение у этой войны обязательно будет. Владимир Путин и Башар Асад обязательно попытаются военной силой уничтожить анклав исламистов. Они просто не потерпят, чтобы он продолжал свое существование вечно. Эрдоган, в свою очередь, не успокоится, пока в Сирии правит Башар Асад, которого турецкий султан люто ненавидит.

Поэтому возобновление этой войны обязательно будет. Сейчас же стороны просто зализывают раны.



Башар Асад / Фото РИА Новости

Путину и Асаду досталось особенно сильно. В этом сражении турки применили тактику использования целого роя вооруженных ракетами беспилотников. Сбить их всех было очень сложно, а спрятаться от десятков глаз в воздухе – еще сложнее. Поэтому Турция полностью доминировала на поле боя, уничтожив десятки единиц техники и сотни солдат противника.

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#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

Однако и самой Турции было нелегко. Сирийские исламисты, которых она использовала в качестве пехоты, оказались очень плохими солдатами. Под турецким прикрытием они сначала продвинулись вперед, но потом упустили почти все свои завоевания. Эрдоган понял, что для успеха на земле, на поле боя, ему придется использовать турецких солдат и офицеров, а ему не очень хочется рисковать их жизнями. Потерять непонятно за что два-три беспилотника – это одно, а 20-30 солдат – это совсем другое. С него за это дома обязательно спросят.

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Из-за этого обстоятельства, в Турции новости о перемирии все тоже восприняли с облегчением. Солдаты не будут гибнуть – и то спасибо. Впрочем, сейчас у султана Реджепа появилась еще одна проблема – наглые европейцы, которых люди его профессии исторически тоже не очень любят.

Турция и поход на Европу

По моему мнению, 2015 год для Европы стал одним из самых важных за последние лет 50. Именно в том году Ангела Меркель сдуру сказала, что примет в Германии всех сирийских беженцев, кто сумеет до нее добраться. Примерно миллион человек воспринял эти ее слова как призыв к действию. Причем речь идет не только о сирийцах – их было меньшинство. В путь двинули все: бангладешцы, афганцы и пакистанцы, иранцы и иракцы, и даже турецкие курды.

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Эти люди кто как добирались до Турции, потом на лодках шли до греческих островов в Эгейском море, оттуда уже – на континент, и потом через все Балканы на север – в Венгрию, Австрию и, наконец, в Германию. Сначала все умилялись: какая же Германия добрая страна – приютила у себя бедных и обездоленных. Но далеко не все новоприбывшие стали вести себя скромно и тихо. Порой случались всякие неприятные инциденты. Да и просто их количество у многих стало вызывать вопросы. Ну и самое плохое: там и сям по всей Европе участились нападения радикальных исламистов, порой – очень кровавые.



Мигранты на лодках шли до греческих островов / Фото Screenshot

В результате в Европе резко подскочила популярность праворадикальных и антииммигрантских партий, вроде немецкой "Альтернативы для Германии". Они стали завоевывать серьезные проценты в местных и национальных парламентах. Эту историю с гостеприимством надо было срочно завершать. Но европейские политики очень трепетно относятся к своим словам и к правам человека.

Та же Меркель не могла просто сказать: "Так, я передумала! Горшочек, не вари! Нам хватит беженцев, больше никого не пускаем!". В этом случае ее живьем сожрали бы правозащитники и оппозиционные политики. Но и сохранить поток мигрантов в ЕС было нельзя. В этом случае к власти пришел бы какой-то ультраправый фюрер, а для Германии по понятным причинам это очень больная тема.

Поэтому Меркель нашла другой выход: дать три миллиарда евро турецкому султану, чтобы он перекрыл свою границу и не пускал мигрантов в Европу. Так и поступили. Меркель дала денег и осталась типа доброй, а Эрдоган за три миллиарда согласился побыть злым. Ему это вообще запросто. Но отношения ЕС и Турции после этого не улучшились. Скорее, наоборот. Европейцы все время ругают Эрдогана за авторитарные замашки, а он требует от них все больше денег.



Меркель нашла другой выход / Фото Getty Images

При этом турецкий султан взял моду шантажировать немцев и всех прочих. Он время от времени говорит: "Если вы не дадите мне то, что я хочу, то я снова открою ворота для мигрантов со всей Азии. А их в Турции сейчас не менее трех миллионов. Европейцев это так сильно пугало, что они всегда соглашались и давали Эрдогану то, что он хочет. Так эта схема работала до последнего времени.

Но сейчас все поменялось:

Во-первых, Эрдоган от чувства собственной важности совсем потерял берега и стал откровенно хамить европейским лидерам. Он, например, посоветовал Эммануэлю Макрону провериться у психиатра.

от чувства собственной важности совсем и стал откровенно хамить европейским лидерам. Он, например, посоветовал Эммануэлю Макрону провериться у психиатра. Во-вторых, в какой-то момент он начал взасос дружить с Владимиром Путиным против ЕС и даже купил в России комплексы ПВО с-400.

против ЕС и даже купил в России комплексы ПВО с-400. В-третьих, турецкий султан в 2019 году повелел провести в северной Сирии этническую чистку курдов, которых в ЕС считают героями войны против Исламского государства.

Из-за этого, когда он снова поругался с Путиным в Идлибе, Европа не пришла к нему на помощь. Эрдогану сказали: разбирайся с русскими сам, это не наше дело. В ответ он снова пригрозил открыть ворота беженцам. И тут случилось неожиданное: Европа сказала: "А открывай!" Султан открыл, народ пошел в Болгарию и поплыл в Грецию. Но за пять лет концепция изменилась.



Эрдоган и Путин / Фото globallookpress.com

Если раньше европейцы с умилением встречали мигрантов и отправляли их дальше на север, то в этот раз прием был намного более холодным. Греки вылавливают в море суда с мигрантами и отправляют их назад. По тем, кто назад плыть отказывается, стреляют. Ну, не по самим людям, но в их направлении. На наземной границе против тысяч беженцев применяют слезоточивый газ и водометы. Все КПП полностью закрыты. Тех, кто лезет через заборы, ловят и гонят назад.



Греки стреляли в направлении мигрантов / Фото Screenshot

Пять лет назад Германия осудила бы греков и болгар за жестоковть. И Франция осудила бы. Да все, кроме Венгрии отругали бы Афины и Софию. Но в этот раз весь Евросоюз выступил в их поддержку. Немецкий МИД даже сделал специальное заявление. В твиттере. Он написал, что Германия никого не ждет и никому убежища предоставлять не будет. Это большая разница со словами "приезжавйте все!" пять лет назад.

Немцев сейчас можно понять. Три миллиона голодных ртов из Азии сейчас никому не нужны. Особенно в момент эпидемии коронавируса, которая как раз в Азии и началась. Видя такое к себе отношение, многие беженцы пошли назад, в Турцию. Им совсем не интересно идти на греческие водометы (или даже пулеметы – как в случае на море).

Вы понимаете, что произошло? Эрдоган понял, что главная его дубина, которой он пять лет пугал Европу, больше не работает! Греки и болгары просто закрыли границу и отправляют назад всех, кто через нее перелез нелегально. Шантажировать Брюссель открытием границы для мигрантов больше нельзя! Для Эрдогана это ужасная новость. Это как если бы у Путина отобрали возможность шантажировать Европу поставками газа. Ведь других методов воздействия на ЕС у них просто нет!

Поэтому султан пошел на крайние меры: за спинами беженцев поставили заградотряд из силовиков! Им приказали не пускать назад в Турцию тех людей, кто отправился в Грецию, но застрял на ничейной полосе.



За спинами беженцев поставили заградотряд из силовиков / Фото Screenshot

Это почти сталинский приказ "Ни шагу назад!". Эрдоган понимает, что если сейчас беженцы спокойно уйдут с границы, его политика запугивания ЕС развалится на куски.

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Но Европа, наконец, пришла в себя. Она сумела сказать однозначное четкое "нет", людям, желающим попасть туда незаконно. Для этого ей пришлось пережить миграционный кризис 2015 года, теракты исламистов и взлет популярности ультраправых. Однако свобода от требований султана-шантажиста, я думаю, того стоила.