Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" під час карантину втратила близько 60 мільйонів доларів. Компанія змушена скоротити 900 співробітників.

Прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин розповів, що кожен місяць простою авіакомпанії коштує близько 14,5 мільйона доларів, пише Укрінформ.

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Усі втрати пов’язані з тимчасовим припиненням авіасполучення з 17 березня.

За словами Дьошина, простой в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників.

Прессекретар президента МАУ наголосив, що вважати польоти відновленими зараз важко, оскільки планувати маршрути доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.

Наразі МАУ здійснює лише третину, а частіше й ще менше від звичного обсягу польотів.

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Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 серпня.

Зауважимо, що Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу. Зокрема, рішення стосується і України.



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