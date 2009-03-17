Корпоративні втрати

Найбільші публічні акціонерні компанії США в четвертому кварталі минулого року втратили щонайменше 180 млрд. дол.

Такі дані оприлюднило агентство "Standard & Poor's", яке розраховує фондовий індекс широкого ринку S&P 500. До індексу входять 500 найбільших американських компаній, акції яких відкрито продаються на фондовій біржі; традиційно показник відображав стан американської економіки.Посилаючись на фінансові звіти компаній, агентство підрахувало, що їхній сумарний збиток за останні 3 місяці 2008 року склав 180 млрд. дол. або майже 21 дол. на акцію. Таких невдалих результатів експерти не пригадують з далекого 1935 року. В сучасній історії найгіршим вважали результати другого кварталу 2001 року, коли прибуток цих компаній впав більш ніж на половину через завершення високотехнологічного буму на ринку.Недивно, що зараз падіння в глибокий мінус спровокували фінансисти. Криза, яка вже залишила Сполучені Штати без жодного великого інвестиційного банку, призвела до мільярдних списань та збитків серед інших фінансових установ. Для прикладу, чого вартий лише антирекорд страхової компанії "AIG". В четвертому кварталі вона отримала найбільші збитки за всю корпоративну історію США - 61 млрд. 700 млн. дол.