Корпорація добра підготувала новий сервіс Google One що замінить Google Диск

Компанія Google закінчила тестувати свій новий сервіс Google One і вже готова презентувати його своїм користувачам. Так, в США пошуковик вже почав переводити користувачів на новий сервіс.

Про це повідомило видання AndroidInsider.

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Зазначається, що незабаром Google One запрацює і на інших ринках.

Google One можна використовувати за методом підписок, компанія надає більш вигідні тарифи на оренду простору в хмарі та ряд інших переваг. З'явився новий план - 2 долари 99 центів на місяць за 200 гігабайтів, а опція з 2 терабайти простору подешевшала з 19 доларів 99 центів до 9 доларів 99 центів. 30 терабайтів обійдуться в 299 доларів 99 центів. Безкоштовна квота на 15 гігабайтів не змінилася. Від тарифу 1 терабайт за 9 доларів 99 центів Google відмовилася.

Передплатники Google One отримають доступ до цілодобової техпідтримки. Раніше онлайн-підтримка Google Experts була доступна тільки власникам бізнес-акаунтів G Suite.

Також користувачі Google One зможуть ділитися простором в сховищі з членами сім'ї, чого не можна було зробити з "Диском". Крім цього, їм рекомендуються вигідні пропозиції при пошуку готелів в "Картах Google" і знижки на покупки Google Store і Google Express.

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