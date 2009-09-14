Кошторис готовий

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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2010 рік.

      Остаточне рішення ухвалили після наради з профспілками й роботодавцями. За словами прем`єра, це вперше за багато років уряд працює над головним державним кошторисом у такому форматі. Юлія Тимошенко відзначила, що Кабміну вдалося дійти компромісу між інтересами працівників, роботодавців і можливостями уряду.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Ми все таки дослухались до профспілок і ми зробили певні кроки, які дають можливість поступово піднімати соціальні стандарти, і до 1 грудня 2010 року по суті вийти на ті параметри, на які не вийшов жоден уряд. Тобто мінімальний прожитковий мінімум дорівнює мінімальній пенсії, дорівнює мінімальній заробітній платі і в повному обсязі вводиться єдина тарифна сітка."Глава уряду упевнена, що після Президентських виборів гривня значно зміцніє. Тож проект бюджету писали, виходячи з розрахунку, що середньорічний курс долара складе 7,5 гривень. Наразі Мінфін пропонує встановити доходи бюджету на рівні майже 285 мільярдів гривень. Граничний дефіцит трохи не дотягне до позначки 4%.Ігор Уманський (в. о. міністра фінансів України): "Це загальні балансні цифри. В рамках цих цифр зараз Міністерство фінансів на виконання рішення уряду буде проводити уточнення в частині приведення цих цифр до тих рішень, які були прийняті. Загальний баланс, загальна сума доходів не буде переглянута, загальна сума дефіциту державного бюджету також переглянута не буде."Згідно із законом, уряд має передати проект державного бюджету до Верховної Ради не пізніше 15 вересня. На вівторок Кабмін запланував його публічну презентацію, яка відбудеться в Українському домі.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 вересня 2009
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