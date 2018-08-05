Космічна "примара": у NASA показали цікавий знімок

Телескоп "Спітцер" зробив цікавий знімок космічної "примари"– лінії червоного газу, які є залишками речовини, що утворилась після вибуху наднової в Чумацькому Шляху.

Фото доступне на сайті агентства NASA.

"Залишки" наднових – це залишки вибуху зірок. Сліди вибуху можна помітити за допомогою оптичних телескопів. Цікаво, що цей об'єкт є найбільшим із відомих залишків наднової – його діаметр становить близько 150 світлових років.

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Також є вірогідність, що це найдавніший відомий залишок наднової. Цей об'єкт розташований на відстані 6400 світлових років від Землі.

Що таке наднова? Це зірка, що раптово збільшує свою яскравість у мільярди разів. Під час максимального спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки його випромінюють мільярди зірок разом. Це найяскравіша з відомих зірок, її світність може бути така ж, як і в цілої галактики, а іноді навіть перевищує її.

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