Космічні технології

Часом видається, що космос - це щось дуже далеке, проте вплив досягнень космічної галузі можна відчути усюди: від автобусних ліній до операційних кімнат.

Технологічна компанія GMV з допомогою Європейського космічного агентства ESА постійно працює над розширенням своїх горизонтів. Продукція, яку вона випускає, базується на тих ж технологіях, якими послугуються щодня астронавти на орбіті.Скромна іспанська компанія GMV, штат якої спершу складала невеличка група інженерів, є піонером в галузі аеронавтики та оборони ще з вісімдесятих років. Прийнявши участь в перших місіях ESА, фірма швидко здобула чудову репутацію в європейському космічному секторі. Відтоді вона значно розрослась, відкривши нові напрямки бізнесу і увійшовши до сфери транспорту та телекомунікацій. Тут GMV впроваджує такі ж досконалі імітаційні та навігаційні технології, які її спеціалісти розробили для космосу.Розумні транспортні системи компанії вже працюють у багатьох містах світу, і серед них - Валладолід в Іспанії. Тут спеціалісти GMV створили першу систему відслідковування та управління автобусним парком на базі глобальної системи позиціонування та сигналізаторів місцезнаходження, щоб повідомляти людям, коли точно приїде їхній автобус.Міґель Анхель Мартінес Олаґуе (менеджер з розвитку компанії): "У 2000 році ми вирішили запустити нову лінію продукції для санітарного сектора, вельми перспективної галузі, і тут ми застосували технології, які розробили під час симуляцій".Європейське космічне агентство завжди було в центрі цих досягнень, тісно співпрацюючи з європейськими інституціями та індустрією, аби упевнитись, що космічні розробки допоможуть врешті-решт покращити життя людей на Землі. В ESА кажуть, що оскільки матеріали, які застосовують на орбіті, повинні бути легкими, надзвичайно міцними та надійними на 100 відсотків, кращих просто не знайти.Жан-Жак Дорден (генеральний директор агентства ESA): "Говорячи про космос, ми маєм також на увазі майбутнє наших громадян, майбутнє знань, конкурентоспроможність нашої індустрії, відтак мова йде про завтрашні робочі місця, а тому, думаю, це слушний момент для інвестицій".Ще одна сфера застосування космічних технологій - медицина. Симулятори віртуальної реальності, які допомагають космонавтам відпрацьовувати складні завдання, тепер виготовляють і для хірургів, щоб допомагати їм відточувати свої навички.