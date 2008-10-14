Космічний турист

Космічних туристів побільшало. Американський мультимільйонер Річард Герріот став шостим мандрівником, який відправився в космос на комерційній основі.

У складі 18-ої експедиції він прибув до міжнародної космічної станції, де планує провести найближчі 10 днів. Для Герріота політ у космос став втіленням дитячої мрії та наслідуванням свого батька, Оуена Герріота, який відправився в космос у 1973 році. Насолоджуватися своїм перебуванням на МКС Герріот зможе до 24 жовтня, коли настане пора повертатися додому разом з російськими космонавтами, які закінчують свою місію на космічній станції. Під час перебування на МКС космічний мандрівник планує провести низку наукових експериментів, а також провести фото та відеозйомку земної поверхні.