Космічний турист

Із Байконура успішно стартував російський корабель "Союз".

Вдруге у космос. До Міжнародної Космічної Станції вирушив російський корабель "Союз" із екіпажем МКС та космічним туристом - американським бізнесменом Чарльзом Сімоні - на борту. Стикування "Союзу" із станцією заплановане на вечір суботи. Учасники експедиції проведуть у невагомості 200 діб. За час перебування на МКС астронавти здійснять 2 виходи у відкритий космос, а також серію стикувань вантажних та пілотованих кораблів. Космонавти також мають провести понад 40 наукових експериментів. А от галактичний турист повернеться додому через 10 діб. Це вже друга космічна подорож Сімоні. До слова, 10 денний відпочинок у невагомості обійшовся одному із засновників корпорації "Майкрософт" у 35 мільйонів доларів.