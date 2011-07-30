Костенко: Україна повинна переглянути стратегію закупівлі дорогого російського газу
Народний депутат Юрій Костенко виступає за перегляд стратегії закупівлі російського газу.
"Доки Україна не перегляне свою стратегію закупівлі наддорогого російського газу, який ми купуємо за найбільшими у Європі цінами, не перетворить енергетичну політику у використання національних енергоресурсів, яких є вдосталь, проблему не буде вирішено", - сказав Костенко в ефірі одного із телеканалів.
Джерело: 5 канал
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