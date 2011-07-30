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      Костенко: Україна повинна переглянути стратегію закупівлі дорогого російського газу

      633 Читать новость на русском
      Юрій Костенко
      Юрій Костенко / finzah.com.ua

      Народний депутат Юрій Костенко виступає за перегляд стратегії закупівлі російського газу.

      "Доки Україна не перегляне свою стратегію закупівлі наддорогого російського газу, який ми купуємо за найбільшими у Європі цінами, не перетворить енергетичну політику у використання національних енергоресурсів, яких є вдосталь, проблему не буде вирішено", - сказав Костенко в ефірі одного із телеканалів.

      Теги: Газовий конфлікт
      Джерело: 5 канал
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      Новини за 30 липня 2011
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