Єдиний шлях – дипломатичний, – представник України у ТКГ про завершення війни на Донбасі
Депутат від "Слуги народу" і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що єдиний шлях у вирішення конфлікту на Донбасі полягає у дипломатії.
Водночас військового шляху, на думку Костіна, взагалі не існує. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".
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За його словами, закінчити війну на Донбасі можна виключно шляхом переговорів.
Військового шляху розв'язання цієї проблеми – немає. Єдиний шлях – дипломатичний і ці переговори багаторівневі: є групи, є підгрупи. Навіть перемир'я було досягнуто на рівні радників нормандської четвірки,
– пояснив Костін.
Цікаво, що раніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія прагне законсервувати конфлікт на Донбасі.
Засідання ТКГ: про що домовились на переговорах
- Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні відбулася минулого тижня.
- Сторони домовилися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі після нещодавнього загострення.
- Україна повністю забезпечує доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Такого й очікує від сторони противника.
- Також під час перемовин обговорили підготовку до чергового етапу звільнення полонених за принципом "всіх на всіх".