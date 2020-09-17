Депутат від "Слуги народу" і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що єдиний шлях у вирішення конфлікту на Донбасі полягає у дипломатії.

Водночас військового шляху, на думку Костіна, взагалі не існує. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

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За його словами, закінчити війну на Донбасі можна виключно шляхом переговорів.

Військового шляху розв'язання цієї проблеми – немає. Єдиний шлях – дипломатичний і ці переговори багаторівневі: є групи, є підгрупи. Навіть перемир'я було досягнуто на рівні радників нормандської четвірки,

– пояснив Костін.

Зверніть увагу! Попри запровадження нового перемир'я на Донбасі, окупанти не припиняють збройні провокації. Так, за минулу добу ворог двічі порушив режим припинення вогню. На щастя, постраждалих українських бійців не було.

Цікаво, що раніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія прагне законсервувати конфлікт на Донбасі.

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