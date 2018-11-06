Кожен матч – як фінал, – Гвардіола про гру проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

У середу, 7 листопада, англійський "Манчестер Сіті" зіграє на власному полі проти донецького "Шахтаря". Головний тренер "МанСіті" Пеп Гвардіола серйозно налаштовується на цей матч.

"Кожна гра є важливою, і ви повинні її цінувати, готуватися й планувати свої дії. Матч із "Шахтарем" є важливим, адже він найближчий. Після поразки від "Ліона" ми ставимось до всіх зустрічей групового турніру як до фіналу. Маємо шанс вийти з групи, це головне завдання, а потім у нас буде три-чотири дні на підготовку до поєдинку з "Манчестер Юнайтед", – заявив на передматчевій прес-конференції Пеп Гвардіола.

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Варто відзначити, що у цьому матчі англійській команді не допоможуть Кевін де Брюйне та Ельякім Мангаля. Зате Ілкай Гюндоган та Ніколас Отаменді готові зіграти у цьому матчі.

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок матчу о 22:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

Варто зазначити, що у домашній грі "Шахтар" розгромно поступився "Сіті".