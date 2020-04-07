Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин, третина скоротить кількість працівників
Оголошений карантин та пов'язані з ним обмеження завдадуть чималого удару по економіці. В першу чергу постраждає смалий те середній бізнес.
Про це свідчать результати експрес-опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників малого та мікробізнесу.
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Про доходи та закриття бізнесу
За даними опитування, 18% респондентів розглядають варіант закриття власного бізнесу. Ще 78% повідомляють про втрати до 75% від доходів. І тільки 4% можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії.
"Звісно, що є у цій ситуації й бізнеси, яким пощастило наростити об’єми продажів та збільшити дохід від діяльності. Наприклад, маленькі продуктові магазини, у яких зросла кількість відвідувачів через ті ж обмеження у пересуванні, які підштовхують людей обирати локальні торгові точки замість супермаркетів", – пояснили в ЄБА.
При цьому якщо карантин продовжать на невизначений термін, то кількість представників малого бізнесу, який закриється, зросте до 22%.
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Про звільнення працівників
Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень.
Про скорочення зарплат
Серед опитаних, 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі.
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"Зменшення обсягів замовлень, зрив термінів закупок та постачання, паралізація каналів збуту – ось тільки деякі проблеми, з якими зіштовхнувся малий бізнес. Тоді як доходи у багатьох компаній суттєво зменшилися, видатки залишилися практично незмінними (оренда, комунальні послуги), а додалися турботи щодо організації дистанційної роботи або ж організації транспортування співробітників в умовах обмеження пересування", – йдеться в поясненні ЄБА.
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Опитування проводилось з 24 до 30 березня 2020 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 1811 підприємців – представників малого та середнього бізнесу.
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