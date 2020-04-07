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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин, третина скоротить кількість працівників

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      Малий бізнес може не перенести карантин в Україні / Getty Images

      Оголошений карантин та пов'язані з ним обмеження завдадуть чималого удару по економіці. В першу чергу постраждає смалий те середній бізнес.

      Про це свідчать результати експрес-опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників малого та мікробізнесу.

      До слова Зеленський анонсував програми для підтримки малого та середнього бізнесу

      Про доходи та закриття бізнесу

      За даними опитування, 18% респондентів розглядають варіант закриття власного бізнесу. Ще 78% повідомляють про втрати до 75% від доходів. І тільки 4% можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії. 

      "Звісно, що є у цій ситуації й бізнеси, яким пощастило наростити об’єми продажів та збільшити дохід від діяльності. Наприклад, маленькі продуктові магазини, у яких зросла кількість відвідувачів через ті ж обмеження у пересуванні, які підштовхують людей обирати локальні торгові точки замість супермаркетів", – пояснили в ЄБА.

      При цьому якщо карантин продовжать на невизначений термін, то кількість представників малого бізнесу, який закриється, зросте до 22%.

      До слова Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      Про звільнення працівників

      Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень.

      Про скорочення зарплат

      Серед опитаних, 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі.

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      "Зменшення обсягів замовлень, зрив термінів закупок та постачання, паралізація каналів збуту – ось тільки деякі проблеми, з якими зіштовхнувся малий бізнес. Тоді як доходи у багатьох компаній суттєво зменшилися, видатки залишилися практично незмінними (оренда, комунальні послуги), а додалися турботи щодо організації дистанційної роботи або ж організації транспортування співробітників в умовах обмеження пересування", – йдеться в поясненні ЄБА.


      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Опитування проводилось з 24 до 30 березня 2020 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 1811 підприємців – представників малого та середнього бізнесу.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Бізнес Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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