Напомню, что началось все с проблем одного из крупнейших застройщиков Китая. Больше месяца назад компания Evergrande заявила, что не сможет выплатить проценты по своим кредитам, которых накопилось около 300 миллиардов долларов.

До теми Evergrande продав акції медіакомпанії, щоб погасити борги за облігаціями

Крах Evergrande затронет всех

Согласно отчету Федеральной резервной системы США, крах Evergrande может повлечь за собой серьезный финансовый кризис, который затронет уже не только недвижимость, но и другие области экономики Китая. А учитывая масштаб китайской экономики и их торговые связи по всему миру, проблемы могут затронуть всех, включая и сами Соединенные Штаты.

Компания балансирует на грани краха

Коллапс мог наступить уже в ближайшее время, ведь подходили сроки оплаты очередного транша кредитных процентов. Однако в последний момент Evergrande таки удалось найти около 150 миллионов долларов, покрыть долги и избежать дефолта. Но компания все еще балансирует на грани краха. Ведь пока у них вышло лишь отсрочить дефолт.

Дело в том, что согласно статье Wall Street Journal, чтобы накопить достаточное количество денег для оплаты процентов по долгам, компания просто продала 2 своих бизнес-джета. Однако, что ей придется продавать дальше, чтобы покрывать следующие траншы процентов – неизвестно.

Слишком большая, чтобы провалиться

Сегодня многие финансовые аналитики сравнивают ситуацию вокруг китайского застройщика Evergrande с американской компанией Lehman Brothers, которая обанкротилась в 2008 году, и боятся аналогичных последствий. Тут проясню, у экономистов есть такое выражение "too big to fail", это буквально означает, что компания "слишком большая, чтобы провалиться".

То есть ее влияние на экономику настолько огромно, что крах компании может повлечь за собой множество других проблем. Ведь банкротство американской Lehman Brothers, считают отправной точкой мирового финансового кризиса 2008 года.

Но китайский кризис усугубляет не одна компания, а сразу несколько. Дело в том, что китайский строительный кризис не сконцентрирован только на Evergrande.

За последний месяц о похожих трудностях с выплатой долгов заявили сразу несколько крупных китайских застройщиков. Часть компаний уже объявила дефолт, другая часть продолжает бороться за выживание, но даже согласно их внутренним прогнозам, эти компании вряд ли смогут расплатиться с долгами в срок.

Полный выпуск WTF за 11 ноября: смотрите видео



А налитики считают, что катастрофу можно избежать

Однако, несмотря на скептицизм инвесторов, часть аналитиков все же склоняется к тому, что Evergrande не станет вторым Lehman Brothers, и катастрофы удастся избежать. Но при этом все надежды эксперты возлагают на китайское правительство.

Читайте також У Китаї справжня паніка: чому в країні виник загрозливий дефіцит продуктів

Вскоре должно пройти одно из важнейших заседаний коммунистической партии Китая. И скорей всего, кризис в сфере недвижимости станет одним из главных вопросов для обсуждения.

Запоздавшая реакция власти Китая

Пока же власти Китая ограничились тем, что можно назвать запоздалой реакцией. Они заявили, что компании безответственно распоряжались деньгами и набрали слишком много долгов.

При этом, правительство Китая обязало банки ужесточить стандарты, по которым компаниям выдаются кредиты. Хотя звучит это очень странно, учитывая, что само правительство Китая в прошлом и поощряло компании набирать дешевые кредиты.

Также правительство Китая обязало компании-должники распродать лишние активы. Но, вся проблема в том, что очереди из инвесторов, готовых купить эти активы, или же дать еще денег в долг не наблюдается.

Ведь настрой многих инвесторов уже подорван, и они попросту не хотят идти на такой риск, вливая свои деньги в компанию, которая находится на грани банкротства.

Конечно, не все потеряно, но для привлечения новых денег, компаниям-должникам придётся существенно снижать цену своих активов, а иногда и вовсе продавать их за копейки, чтобы инвесторы все же были готовы рискнуть. И потому западные финансисты пристально следят за развитием ситуация вокруг Evergrande. Ведь окончание этого кризиса все еще туманно.

Украина уже сейчас должна принять меры

Судя по не самым благоприятным прогнозам, Украине следует уже сейчас принять меры для смягчения экономического удара от вероятного кризиса. Ведь мало того, что Китай является главным торговым партнером Украины. Так и в случае замедления глобального экономического роста - больше всего пострадают именно развивающиеся страны, к которым относится и Украина.