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      Кран протаранив 18 авто на Печерську у Києві: у поліції оприлюднили попередню причину

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      Цілком імовірно, що причиною резонансної ДТП на Печерську у Києві стало те, що у автокрана відмовили гальма, відтак машина в'їхала в інші. Зокрема, в цьому переконує водій вантажівки, поліція наразі перевіряє цю версію.

      Уранці 23 жовтня у Києві на бульварі Лесі Українки автомобільний кран протаранив одразу 18 автомобілів.

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      Як розповіли у поліції столиці, внаслідок ДТП постраждали щонайменше три людини, однак двом з них було надано допомогу на місці.

      Також правоохоронці з посиланням на водія озвучили попередню причину аварії.

      "Поліцейські спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію перевірять під час слідства", – додають у поліції.

      Наразі триває огляд події, опитують свідків, встановлюються обставини та механізм автопригоди. Крім того, відомості про інцидент зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

      До слова, 22 жовтня біля Дарницького мосту у Києві перекинулась військова вантажівка.

      Кран протаранив машини у центрі Києва: дивіться відео 


       

      Теги: Новини України Розслідування Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Аварія з краном у Києві
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 жовтня
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