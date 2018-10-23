Кран протаранив 18 авто на Печерську у Києві: у поліції оприлюднили попередню причину

Цілком імовірно, що причиною резонансної ДТП на Печерську у Києві стало те, що у автокрана відмовили гальма, відтак машина в'їхала в інші. Зокрема, в цьому переконує водій вантажівки, поліція наразі перевіряє цю версію.

Уранці 23 жовтня у Києві на бульварі Лесі Українки автомобільний кран протаранив одразу 18 автомобілів.

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Як розповіли у поліції столиці, внаслідок ДТП постраждали щонайменше три людини, однак двом з них було надано допомогу на місці.

Також правоохоронці з посиланням на водія озвучили попередню причину аварії.

"Поліцейські спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію перевірять під час слідства", – додають у поліції.

Наразі триває огляд події, опитують свідків, встановлюються обставини та механізм автопригоди. Крім того, відомості про інцидент зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.