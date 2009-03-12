Краса - чоловіча сила

Красу взяли на озброєння у політичній боротьбі.

Незмінно красивому прем’єру Тимошенко з невідомих причин почала муляти очі доглянутість новопризначеного заступника голови служби безпеки України Хорошковського, скаржилися члени тимчасової Асоціації "Метросексуалів поза політикою". Вони прийшли під Кабмін чи то жартома, чи то насправді мирити високих чиновників.3.Володимир Петров (головний редактор інформаційного агентства): "Суть не вимагання, суть акції прохання, прохання помиритися, створти естетичний прецедент в Україні, коли політики не сваряться, а дружать. Погодьтеся, в нас дуже мало красивих, доглянутих політиків. Костюм від "Бріоні" не робить політика гарним та доглянутим".Тим часом у салонах краси визнають - чоловіча клієнтура у них стрімко росте. Рік тому жінки суттєво переважали, а вже сьогодні їх наздогнали чоловіки. Непросто стрижка, а й масаж, манікюр і педикюр для них стали обов’язковими елементами релаксу.Катерина Громова (власниця салону краси): "Переважно ходять у солярій засмагати, поліпшувати колір шкіри. Також стрижки, але стрижки завжди були актуальними. До косметолога почастішали походи чоловіків, почали стежити за шкірою, тому що у чоловіків вона грубіша. Масажі, маски, пілінги".На думку знаних українських красунчиків, чоловіки мають право на доглянутість - тож на відміну від консервативної прем’єрки, впевнені - від прекрасного зовнішнього вигляду чоловік тільки виграє у всіх справах.Валід Арфуш (видавець): "Безсумнівну, щонайменше потрібно робити і манікюр, і педикюр чоловікам, хоча багато з них вважають це винятково жіночою справою. Але у всіх є руки та ноги, які від життя втомлюються. Особливо ноги, ми на них стоїмо весь час, ходимо. І вони вимагають, щоб за ними доглядали. Я думаю, що чоловікам не потрібно відмовлятися від того, що є у салоні, ну хіба що не фарбуватися".Андрій Тараненко (головний редактор журналу "EGO"): "Навчіться носити костюми не як офіціанти, я розумію, що вони дуже дорогі, але вони сидять на вас погано. Можливо, звернути увагу на те, щоб трохи вишуканіше в'язати краватку. У будь-якому разі у тій же братській Польщі чи в тій же братській Росії люди набагато швидше навчилися ефектніше виглядати".Валерій Хорошковський стверджує, що своєю зовнішністю не переймається, лише необхідного чоловікові мінімуму дотримується. Усю катавасію навколо своєї зовнішності він назвав дурнею.