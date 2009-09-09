Краса та світ

9 вересня - свято краси та естетичної насолоди.

Краса врятує світ - тож світ її шанує. 121 рік тому відбувся перший конкурс краси. День тої самої краси вирішили відзначати всім світом 14 років тому. Киянка Юлія коронувалася у столичні красуні уже в 15 років. Юлія Струневич (модель, "Міс Київ 2005"): “Дівчина повинна бути собою, ким вона є у даний момент. І не намагатися бути схожою на когось, не прагнути занадто вперед. Життя одне, і як загубити якісь роки, то у подальшому згадувати і про щось шкодувати, то це не найкращий варіант”. Конкурси краси жорстокі, як будь-які змагання. А під час серйозних міжнародних подій розгортаються справжні закулісні війни ... між тими ж красунями. Елеонора Масалаб ("Міс Україна. Всесвіт 2008"): “Звичайно, є жіноча дружба. Усі люди дуже різні, і більшість з цих людей хороші, тому не завжди є така заздрість, ці погані якості, завжди знаходиться щось людське в конкурсантках”. В Україні за красу коронують одразу 2-х дівчат - “Міс Світу” та “Міс Всесвіт”. Окрім національних конкурсів, українські дівчата мандрують десятками інших “змагань” молодих та красивих. На думку експертів ці проекти дискредитують усю систему конкурсів краси. Анна Філімонова (директор конкурсу "Міс Україна. Всесвіт"): “Це не розвага, це не пошук дружини чи чоловіків, це не ярмарок наречених - це професійна робота, яка направлена лише на пошук єдиної людини, яка є обличчям країни. Це серйозно”. А от чоловікам байдуже - кажуть чим більше таких конкурсів в країні, тим краще. Василь Бондарчук (співак): “В нас, хвала Богу, нація дуже красива, і обирати дівчину дуже важко”. Олександр Пономарьов (співак): “Чим більше тих конкурсі буде, тим краще. Тому що, ми будемо визначати та підтримувати наших дівчат українських, це гарно”. Певної одиниці виміру краси ще не вигадав ніхто. Хоча пластичні хірурги, напевно, знають про неї найбільше. За словами Романа Левицького, відоме коло Леонардо да Вінчі є орієнтовним виміром краси. До прикладу, ніс, лоб та підборіддя повинні бути однакової довжини. Але кожна національність має свої особливості - все через клімат. Роман Левицький (пластичний хірург): “В нас, у європеоїдної раси, гарним вважається прямий тонкий ніс. Чому прямий тонкий, тому що повітря, яке проходить через ніс прогрівається та зволожується. У негрів ж навпаки: гарним вважається короткий приплюснутий ніс. Тому що у жаркому кліматі, щоб не було опіків слизової оболонки”. Та ніс як у Бреда Пітта, груди як у Памели Андерсон, губи Анджеліни Джолі пасують одиницям, твердять пластичні хірурги. Роман Левицький (пластичний хірург): “Cправа в тому, щоб людина не втратила індивідуальність. Особливо після 30 років, коли відбувається підсвідома фіксація образу. Це дуже важливо! Людина може потім дивитися у дзеркало, і говорити це не я, лікарю, поверніть все назад як було. Іноді, це не завжди вийде”. Тож власники кирпатих носів, круглих щічок і маленьких очей мусять щонайперше полюбити себе, інакше, жодна хірургія не допоможе.