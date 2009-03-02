Екстремальна краса.

Виставка під такою назвою відкрилася в Італії у рамках міланського тижня моди. Організована американським журналом Vogue, експозиція є зібранням одних із найкращих та найвідоміших фотографій, опублікованих у журналі за останні 80 років. Анна Вінтур, головний редактор журналу Vogue у США, каже, що, дивлячись на ці фотороботи, можна зрозуміти, що краса - це не лише помада чи лак для волосся, а щось значно глибше.Анна Вінтур (головний редактор Vogue у США): “ Ця виставка присвячена красі у її контраверсійному значенні. Це краса не у помаді, не у лаку для волосся. Ця виставка - це саме визначення краси, яке є дуже складним, може викликати чимало суперечок. Фотографи, роботи яких Ви бачите на стінах, думали про красу дуже глибоко, дуже креативно. Дивлячись на їхні роботи з точки зору сьогоднішніх труднощів, які ми переживаємо, ми можемо подумати про те, що важкі часи завжди були дуже продуктивними на мистецтво”.На експозиції Екстремальна краса у Vogue представлені роботи таких видатних фотографів як Едвард Стайхен, Ірвін Пенн, Річард Аведон, Гельмут Ньютон, Енні Лейбовіц та Стівен Кляйн. За словами Вінтур, фотовиставка є наглядною ретроспективою того, як уявлення про красу змінилися від повної природності у всьому до пластичної хірургії кожної деталі. Експозиція Екстремальна краса у Vogue триватиме у Мілані до 10 травня.