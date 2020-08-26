Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтвердив, що спілкувався з представника "ЛНР" та "ДНР". Він розповів, коли це було.

Як зазначив Кравчук журналістам "Новости Донбасса", розмова відбулась на засіданні 19 серпня 2020 року.

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Голова делегації пояснив, що на зустрічі були присутні представники від окупаційної влади Луганська та Донецька. "Власне кажучи, вони там завжди присутні. Це ми вдаємо, що їх там немає", – сказав Кравчук.

За його словами, зараз не час гратися у політику. Кравчук пояснив, що з ними необхідно було спілкуватися, адже як по-іншому мали підписати комплекс заходів з виконання Мінських угод 2015 року.

Не треба грати в політику, треба реально на неї дивитися. Вони там були й були на нашій зустрічі ТКГ недавно. Я з ними спілкувався,

– сказав перший президент.

Як ствердив Кравчук, у ТКГ входять представники України, Росії та ОБСЄ. Проте на засіданнях участь беруть й члени "ЛНР" та "ДНР".

Довідка. Президент України Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою делегації України в мінській Тристоронній контактній групі 30 липня. Невдовзі після призначення Кравчук заявив, що бачить головну проблему у тому, що жителі Донбасу не вірять у позитивні перспективи життя в Україні. Вони сподіваються, що Росія надасть їм нові можливості, однак це самообман.